Wall Street grimpe avec les espoirs de redémarrage économique aux USA

LA BOURSE DE NEW YORK FINIT PAR UNE SÉANCE DE NETTE PROGRESSION par Caroline Valetkevitch (Reuters) - La Bourse de New York a fini la semaine vendredi par une séance de nette progression au lendemain de la présentation par Donald Trump d'un plan de redémarrage progressif de l'économie américaine malgré l'épidémie de nouveau coronavirus. L'indice Dow Jones a gagné 704,81 points (2,99%) à 24.242,49. Le S&P-500, plus large et principale référence des investisseurs, a pris 75,01 points, soit 2,68%, à 2.874,56. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 117,78 points (1,38%) à 8.650,14 points. Sur la semaine, le Dow a pris 2,2%, le S&P-500 3% et le Nasdaq 6,1%. Ce dernier affiche sa plus forte progression sur deux semaines depuis 2001. Même si la levée des restrictions imposées aux déplacements relève de la prérogative de chaque Etat aux Etats-Unis, Donald Trump a exposé jeudi des directives pour un redémarrage progressif de l'activité économique dans le pays, ce qui a rassuré les investisseurs après le choc provoqué par l'épidémie de COVID-19. Ces projets "apportent de l'espoir et de l'optimisme pour les gens, pour le marché et pour l'ensemble de l'économie. C'est un début", a dit Gary Bradshaw, gérant de portefeuilles chez Hodges Capital Management. Cet optimisme a été alimenté par Boeing, qui a bondi de 14,72%, la plus forte hausse du Dow Jones, après l'annonce jeudi de la reprise la semaine prochaine de la production de ses appareils commerciaux dans l'Etat de Washington. L'avionneur a aussi annoncé vendredi la reprise de ses activités la semaine prochaine dans ses usines de la région de Philadelphie après deux semaines de suspension. Un autre élément encourageant pour les investisseurs est venu des premiers résultats prometteurs d'un essai clinique sur un traitement potentiel du coronavirus, le remdesivir. Gilead Sciences, à l'origine du développement de cet antiviral, a grimpé de 9,73%. Contre la tendance, Apple a cédé 1,36%, pénalisé par une dégradation de Goldman Sachs à "vendre". Les analystes de la banque anticipent une baisse de 36% de la demande d'iPhone sur la période avril-juin et une reprise plus lente que prévu jusqu'au début de l'an prochain. (version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -1.36% BOEING CO NYSE +14.63% GILEAD SCIENCES NASDAQ +9.73%