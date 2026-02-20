Wall Street grimpe après que la Cour suprême s'est prononcée contre les droits de douane de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les échanges de l'après-midi)

La Cour suprême rejette les tarifs douaniers mondiaux de Trump

La croissance économique américaine ralentit fortement au quatrième trimestre

L'inflation PCE s'accélère en décembre

S&P 500 +0,57%, Nasdaq +0,85%, Dow +0,27%

par Noel Randewich et Shashwat Chauhan

Les actions américaines ont progressé vendredi, tirées par les gains d'Alphabet, d'Amazon et d'autres poids lourds de Wall Street, après que la Cour suprême a invalidé les tarifs douaniers mondiaux du président Donald Trump.

La Cour suprême des États-Unis, à majorité conservatrice, s'est prononcée par 6 voix contre 3 contre les droits de douane mondiaux de M. Trump, adoptés l'année dernière en vertu d'une loi fédérale destinée aux situations d'urgence nationale.

M. Trump a qualifié la décision de "honte" et a déclaré qu'il imposerait des droits de douane mondiaux de 10 % pendant 150 jours en vertu de l'article 122 de la loi sur le commerce de 1974 pour remplacer certains droits de douane d'urgence que la Cour suprême a invalidés .

Les investisseurs ont été soulagés que les droits de douane mondiaux nouvellement annoncés par Trump ne soient pas plus élevés, a déclaré Mike Dickson, responsable de la recherche et des stratégies quantitatives chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Aujourd'hui, l'incertitude est levée et nous passons à la phase suivante", a déclaré M. Dickson.

Certaines des entreprises les plus précieuses et les plus largement détenues de Wall Street ont augmenté, avec Alphabet

GOOGL.O , la société mère de Google, qui a grimpé de près de 4 %, Amazon AMZN.O qui a ajouté 2,4 % et Apple AAPL.O qui a progressé de 1,2 %.

Les actions du fabricant américain de jouets Mattel

MAT.O , du distributeur de meubles en ligne Wayfair W.N , du propriétaire de Pottery Barn Williams-Sonoma WSM.N et du distributeur de meubles de luxe RH RH.N - certaines des entreprises touchées par les droits de douane - ont grimpé entre 1 % et 2 %. Des milliers d'entreprises à travers le monde ont intenté des actions en justice pour contester les tarifs douaniers radicaux de Trump et ont demandé le remboursement des droits de douane qu'elles ont payés. Il existe un risque que plus de 175 milliards de dollars de recettes douanières américaines pourraient devoir être remboursés , selon les économistes du Penn-Wharton Budget Model .

Le S&P 500 était en hausse de 0,57 % à 6 901,01 points.

Le Nasdaq a gagné 0,85 % à 22 875,54 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,27 % à 49 528,63 points.

Huit des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, menés par les services de communication .SPLRCL , en hausse de 2,62%, suivis par un gain de 1,08% pour la consommation discrétionnaire .SPLRCD .

Plus tôt dans la journée, des données ont montré que la croissance économique américaine a ralenti plus que prévu au quatrième trimestre, tandis qu'une lecture séparée a indiqué que l'inflation s'est accélérée en décembre. Selon l' outil FedWatch de CME , les traders estiment qu'il y a un peu plus de 50 % de chances que la Fed réduise ses taux d'intérêt d'ici à sa réunion de juin.

Les valeurs technologiques liées à l'IA ont connu des turbulences ces derniers mois en raison des inquiétudes liées aux valorisations élevées et du peu de preuves que les investissements massifs dans l'IA entraînent une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices.

Des secteurs allant des logiciels à la logistique ont également été touchés par la crainte que l'amélioration rapide des outils d'IA ne perturbe leurs modèles d'entreprise et n'intensifie la concurrence.

Akamai Technologies AKAM.O a chuté de plus de 10 % après que la société de cloud a annoncé un bénéfice ajusté pour le premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse au sein du S&P 500 .AD.SPX dans une proportion de 1,7 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 31 nouveaux sommets et 7 nouveaux creux; le Nasdaq a enregistré 75 nouveaux sommets et 119 nouveaux creux.