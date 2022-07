Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: Goldman Sachs redonne un peu d'espoir information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 17:31

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse lundi matin, dopée par Goldman Sachs qui a publié des résultats jugés solides ainsi que par des espoirs d'atténuation des mesures de resserrement de la Réserve fédérale.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones gagne 0,4% à 31,.25,4 points, tandis que le S&P 500, plus large, progresse de 0,7% à 3888,6 points et que le Nasdaq Composite prend 1,2% à 11.590 points.



Les marchés américains prolongent le rebond initié en fin de semaine dernière suite aux propos rassurants tenus par deux membres du FOMC, qui ont jugé que les marchés étaient peut-être allés un peu vite en besogne en anticipant une hausse de 100 points de base à l'issue de la prochaine réunion du 27 juillet.



Conséquence, les investisseurs évaluent désormais à 100% la probabilité que la Fed relève ses taux d'intérêt de 75 points de base ce mois-ci.



'Le fait que les prévisions de résultats de sociétés demeurent optimistes pour les deux ans à venir alors que la Fed se montre toujours aussi rigoureuse signifie que le S&P 500 devrait encore rester sous pression pendant quelque temps', avertit Capital Economics.



Coté sur le Dow, le titre Goldman Sachs grimpe de presque 3% dans la foulée de résultats trimestriels marqués par une hausse de 55% des revenus de ses métiers dits 'FICC' (obligations, changes, matières premières).



De son côté, l'action Bank of America cède 1% après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel décevant, en baisse de 29%, sous le poids notamment des provisions pour pertes sur crédit.



En vue également, IBM cède 0,1% en attendant la parution de ses comptes trimestriels, prévue dans la soirée.



A contrario, Boeing s'adjuge plus de 2% après avoir dévoilé à l'occasion du salon aéronautique international de Farnborough une commande de 20 appareils 737 de la part de la compagnie japonaise All Nippon Airways (ANA).