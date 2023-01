Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: Goldman Sachs déçoit, l'Empire State aussi information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 15:15

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère baisse mardi matin, les résultats trimestriels décevants publiés par Goldman Sachs pesant tout particulièrement sur la tendance.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais reculent de 0,3% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Goldman Sachs a annoncé ce matin avoir enregistré une chute de 48% de son bénéfice au quatrième trimestre, la firme américaine ayant notamment pâti d'une activité déprimée dans les métiers liés à la banque d'investissement.



Sur les trois derniers mois de l'année, le bénéfice de l'établissement a atteint 1,3 milliard de dollars, soit 3,32 dollars par action, contre 3,9 milliards, ou 10,81 dollars, un an plus tôt.



A titre de comparaison, les analystes financiers anticipaient un BPA de 5,50 dollars.



Suite à cette publication moins bonne que prévu, les investisseurs devraient se résigner à prendre quelques bénéfices suite au 'rally' du Nouvel An, qui s'est caractérisé par deux semaines consécutives de hausse.



Les chiffres inférieurs aux prévisions de Goldman Sachs prennent le pas sur les résultats mieux accueillis de Morgan Stanley, qui portent le titre de ka banque d'affaires en hausse de plus de 3% en cotations avant-Bourse.



Morgan Stanley a dévoilé un bénéfice net en chute de près de 40% à 2,24 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2022, soit un BPA de 1,26 dollar, contre un consensus de 1,19 dollar.



Autre sujet incitant aux prises de bénéfices, le seul indicateur économique notable du jour, l'indice 'Empire State' de la Fed de New York, est ressorti en baisse de 22 points à -32,9.



Ce repli est de nature à remettre en question le scénario idéal d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie privilégié par les investisseurs, à savoir un ralentissement de la croissance sans retombée en récession.