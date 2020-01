Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : Goldman Sachs crée la déception Cercle Finance • 15/01/2020 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir quasiment inchangée mercredi matin après les résultats décevants de Goldman Sachs, qui prennent le pas pour l'instant sur la signature imminente de l'accord commercial 'de phase 1' entre les Etats-Unis et la Chine. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,1% et 0,2%, annonçant une entame de séance plutôt prudente. Grande vedette de ce début de journée, Goldman Sachs perd plus de 1,5% en préouverture, le bénéfice de la banque d'affaires ayant fondu de 24% au quatrième trimestre du fait d'une flambée des rémunérations, des bonus et des provisions pour litiges. Autre poids lourd bancaire, Bank of America cède également du terrain en cotations avant-Bourse (-1,8%) suite à la présentation d'un bénéfice net en baisse de 4% à sept milliards de dollars au titre du quatrième trimestre, une performance pourtante supérieur à l'estimation moyenne des analystes. Le marché attend par ailleurs la signature, dans le courant de la matinée à la Maison Blanche, de l'accord commercial partiel entre Washington et Pékin, devenu une arlésienne en fin d'année dernière. 'Le grand avantage de l'accord est la promesse que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ne se dégraderont vraisemblablement pas dans les mois qui viennent', souligne Paul Donovan, chef économiste au sein de la division de gestion de fortune d'UBS. 'L'accord n'est toutefois pas suffisant pour générer un climat de certitude', tempère-t-il. Le principal indicateur économique du jour, l'indice 'Empire State' sur l'activité manufacturière dans la région de New York, est ressorti en hausse en janvier pour s'établir à 4,8, après 3,5 en décembre. Le consensus anticipait pour sa part une hausse à 3,55 de l'indice. Moins en vue, les prix à la production ont eux augmenté de 0,1% en décembre, un chiffre qui montre que l'inflation reste maîtrisée aux Etats-Unis, ce qui laisse a fortiori le champ libre à la Fed pour ajuster sa politique monétaire comme elle l'entend.

