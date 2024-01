Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: Goldman rassure, l'Empire State moins information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 17:09









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York se montre hésitante mardi, les résultats rassurants de Goldman Sachs ne parvenant pas totalement à prendre le pas sur les inquiétudes liées à l'économie après un indicateur préoccupant.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,3% à 37.481 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote de son côté 0,1% à 14.985,3 points.



Les résultats mitigés publiés dans la matinée par deux grands groupes bancaires, Goldman Sachs et Morgan Stanley, n'ont rien fait pour dynamiser la cote.



Goldman Sachs parvient à s'adjuger 1,8% à la faveur d'un bénéfice supérieur aux attentes, soutenu par une solide performance dans la gestion d'actifs qui a profité d'importants gains sur investissements.



A l'inverse, Morgan Stanley lâche 3,7% après avoir dévoilé des comptes trimestriels grevés par des provisions, en dépit d'une performance meilleure que prévu dans la banque d'investissement.



Conséquence de ces performances contrastées, le sous-indice du secteur financier recule de 0,6%.



Dans l'ensemble, huit des onze secteurs majeurs du S&P 500 évoluent dans le rouge, le compartiment de l'énergie (-1,7%) et celui de l'industrie (-0,7%) accusant les replis les plus lourds.



Plus forte baisse du Dow Jones, Boeing lâche encore 7% alors que les analystes s'inquiètent de l'impact des contrôles accrus de la FAA sur les objectifs de production et de livraisons que s'est fixé l'avionneur.



Autre motif de préoccupation sur le plan économique, l'indice 'Empire State' s'est enfoncé encore un peu plus dans la zone rouge en janvier, à -43,7, soit un plus bas depuis mai 2020, contre -14,5 le mois précédent.



'L'indice n'avait jamais connu un tel niveau de faiblesse depuis la pandémie', s'inquiètent les analystes de Commerzbank.



'Ce n'est certainement pas bon signe', poursuivent-ils, tout en rappelant que cet accès de faiblesse devra être confirmé par d'autres indicateurs d'activité, comme le Philly Fed ou l'ISM manufacturier.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans continue ses mouvements de yo-yo autour de la barre des 4%, qu'il refranchit à la baisse, à 3,99%, après cette statistique qui renforce le scénario de prochaines baisses de taux.



Le dollar continue de gagner du terrain face à l'euro, qui revient autour de 1,0885, trahissant un accroissement de l'aversion pour le risque et d'un regain d'intérêt pour la valeur refuge que constitue le billet vert.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut accentuent leur consolidation après leur remontée de la semaine passée, le brut léger américain lâchant désormais 1,8% à 71,8 dollars.





