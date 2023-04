Wall Street: gains vigoureux avec Meta et malgré le PIB information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 07:06

(CercleFinance.com) - Wall Street a signé des gains vigoureux ce jeudi, avec l'envolée de l'action Meta et malgré une forte décélération de la croissance américaine. Le Dow Jones s'est adjugé 1,6% à 33826 points, et le Nasdaq Composite, 2,4% à 12142 points.



Tirant l'ensemble du compartiment technologique, Meta a grimpé de 13,9% après un bénéfice trimestriel largement au-dessus des estimations, rassurant les investisseurs quant à sa capacité à continuer à générer de la croissance.



'Le prochain relais de croissance pourrait maintenant être l'intelligence artificielle, qui pourrait faire remonter les multiples de valorisation du titre', soulignaient les analystes de Bank of America après cette publication.



Parmi les nombreuses autres publications d'entreprises du jour, les opérateurs ont sanctionné celle de Caterpillar (-5,7%), mais salué celles de Merck (+1,5%), Eli Lilly (+3,7%), Honeywell (+4%) et eBay (+5,1%).



Cette vague de trimestriels bien accueillis a éclipsé des chiffres du PIB des Etats-Unis suggérant un net ralentissement de la croissance, à 1,1% au premier trimestre, après 2,6% au dernier trimestre 2022, sous l'effet notamment d'un mouvement de déstockage.



'Mais cette décélération cache une résistance sous-jacente et un atterrissage en douceur reste le scénario le plus probable', tempérait Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.



'Nous nous attendons toujours à ce que l'économie se contracte légèrement au second semestre de l'année, en raison des fortes hausses de taux de la Réserve Fédérale', réagissait-on par contre chez Commerzbank.