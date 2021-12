Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : gains vigoureux avec les technologiques information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Emmenée en particulier par les technologiques, la Bourse de New York a signé des gains vigoureux mardi, avec des déclarations rassurantes sur le variant Omicron : le Dow Jones a grimpé de 1,4% à 35719, tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 3% à 15687. Après les montagnes russes des dernières séances, les marchés américains ont semblé décidés à opérer une sorte de retour à la normale qui s'est traduit par un rebond technique, ou une plutôt une chasse aux bonnes affaires. 'La nouvelle mutation du coronavirus semble moins sévère qu'initialement anticipé, ce qui laisse espérer que la demande en provenance des consommateurs ne sera pas trop affectée', expliquait ainsi Wells Fargo. Les investisseurs ont semblé notamment rassurés par les déclarations des laboratoires pharmaceutiques GlaxoSmithKline et Roche, qui affirmaient que leurs traitements contre la Covid-19 se montraient efficaces face au variant. Les rebonds les plus spectaculaires ont profité aux valeurs technologiques, comme Intel (+3,1%) qui a confirmé son projet d'introduire en Bourse sa filiale automobile Mobileye et Apple (+3,5%) sur lequel Morgan Stanley a relevé son objectif de cours. Hors technologiques, on peut noter une envolée de 7,6% d'AutoZone, après la publication par le distributeur d'équipements automobiles d'un résultat net en hausse d'un quart au titre du premier trimestre de son exercice 2021-22. Accueilli dans l'indifférence quasi-générale, le déficit commercial des Etats-Unis s'est contracté de 17,6% à 67,1 milliards de dollars, après un déficit révisé à 81,4 milliards en septembre, à la faveur d'une nette augmentation des exportations du pays. Toujours au chapitre économique, la productivité non-agricole a chuté de 5,2% aux Etats-Unis au troisième trimestre en rythme annuel, avec un bond de 7,4% du nombre d'heures travaillées. Par ailleurs, les coûts unitaires salariaux se sont accrus de 9,6%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.