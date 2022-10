Wall Street: gains timides en vue après les banques information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 14:59

(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P 500 (+0,3%) et le Nasdaq 100 (+0,1%) présagent des gains timides à l'ouverture, malgré une série de résultats bancaires en berne pour le trimestre écoulé, comme ceux de Morgan Stanley et de Citigroup.



De même, JP Morgan Chase et Wells Fargo ont fait part de BPA en reculs respectifs de 17% et 27%, sous l'effet d'importantes prises de provisions pour pertes sur crédit et malgré une forte augmentation de leurs revenus d'intérêts nets.



'Aux Etats-Unis, les ménages ont continué de dépenser avec des bilans solides, des créations d'emplois dynamiques et des entreprises toujours vigoureuses', indiquait à cette occasion Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, tout en reconnaissant l'imminence des vents contraires.



Hors secteur bancaire, le groupe d'assurance et de services de santé UnitedHealth a indiqué relever ses perspectives de BPA ajusté pour l'année 2022 à entre 21,85 et 22,05 dollars, à l'occasion de la publication de ses résultats de troisième trimestre.



En dehors des publications, Caterpillar a annoncé jeudi soir que son conseil d'administration avait renoncé à la politique exigeant que son PDG, Jim Umpleby, prenne sa retraite à l'âge de 65 ans, lui permettant donc de rester à son poste au-delà de février 2023.



Sur le front des statistiques américaines du jour, les ventes de détail ont stagné en septembre, tandis que les prix à l'importation ont baissé de 1,2%. Doit encore paraitre, une demi-heure après la clôture, l'indice UMich de confiance des consommateurs.