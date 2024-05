Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : gains initiaux effacés mais semaine positive information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 23:52









(CercleFinance.com) - Pour la 4ème séance consécutive, les indices US clôturent sur des scores étriqués et le marché finit sans direction.

La semaine reste cependant positive (c'est la 3ème d'affilée) grâce à la poussée haussière de ce lundi 6 mai.



Nouvelle occasion manquée pour le S&P500 de battre un record : il avait bien débuté la séance (il grimpait vers 5.240, à 0,25% de sa meilleurs clôture du 28 mars) mais il s'est rapidement replié sur ses niveaux de la veille avant d'en terminer sur un gain symbolique de +0,15%.



Le Nasdaq (-0,03%) finit pour la 4ème fois consécutive sans direction (aucun écart positif ou négatif supérieur à 0,25%) : l'indice a été pénalisé par les replis de Moderna -4,4%, Paypal -2,4%, Tesla -2%, Amazon -1,1%, Alphabet et Apple et -0,8%.

Tout s'est également joué lundi avec un gain de +1,2%... les 4 séances suivantes se soldent par une stagnation complète.



Le Nasdaq-100 se détache du 'Composite' avec un gain de +0,25% grâce à Charter Com +4,4%, Micron +2,9% Broadcom +2,1%, Zscaler +1,6%, Nvidia +1,3%.



La hausse des actions a pu être contrariée par le recul des bons du Trésor américain à dix ans : leur rendement ressort en hausse de +5,7Pts à 4,505% et celui du '2 ans' se tendait de +6Pts vers 4,865%.



Une tension qui semble n'avoir aucun rapport avec l'indice de confiance du consommateur américain établi par l'Université du Michigan.

Le moral des ménages américains est retombé de pratiquement -10Pts en mai, à 67,4 : c'est son plus bas niveau depuis six mois, selon les chiffres préliminaires de l'enquête de l'Université du Michigan dévoilés ce vendredi (les analystes prévoyaient un repli bien moins marqué, autour de 76,2).



Dans le détail, la composante des conditions actuelles a reculé à 68,8 contre 79 le mois passé, tandis que celle des anticipations ressort à 66,5 après 76 en avril.







