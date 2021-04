Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : gains effacés face aux rendements obligataires Cercle Finance • 29/04/2021 à 17:08









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains ont effacé une grande partie de leurs gains jeudi après avoir initialement progressé en réaction à des indicateurs économiques encourageants et des résultats de sociétés bien meilleurs que prévu. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles n'affiche plus qu'une progression de 0,1% à 33.838,6 points, tandis que le Nasdaq Composite, à forte pondération technologique, reste scotché à l'équilibre, à 14.049 points. Le S&P 500 - l'indice de référence des gérants - a atteint en début de séance un nouveau plus haut historique, à 4.218,8 points, mais la tendance s'est ensuite essoufflée en raison de nouvelles tensions sur l'obligataire. Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans, dont la remontée rapide avait créé quelques frayeurs le mois dernier, reprend 5,5 points de base au-delà de 1,67% La crainte d'une éventuel resserrement monétaire a été nourrie par les chiffres de l'inflation contenues dans l'estimation du PIB de premier trimestre. Le taux d'inflation 'brut' a en effet bondi à 3,5% au premier trimestre, très loin des 2% attendus, tandis que le taux de base ('core', hors variables volatiles) ressort à 2,4%, un niveau bien supérieur au taux cible de 2%. Ces inquiétudes autour de l'inflation masquent le reste de la statistique. La toute première estimation du PIB de premier trimestre est pourtant ressortie à 6,4%, ce qui marque une nette accélération après les +4,3% de croissance enregistrée au quatrième trimestre 2020. Autre bonne nouvelle, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine passée pour s'établir à 553.000, leur plus bas niveau depuis mars 2020. Sur le front des valeurs, Apple avance de 0,5% après avoir déclaré que les ventes de l'iPhone, son produit phare, avaient soutenu ses résultats financiers sur les trois premiers mois de l'année. Autre valeur très entourée, Facebook progresse de 5% après avoir annoncé un quasi-doublement de son bénéfice trimestriel, une performance largement supérieure aux anticipations des analystes.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.