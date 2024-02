Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: gagne 1%, double la mise avec Amazon et Meta information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 07:33









(CercleFinance.com) - Wall Street s'est vite repris après une réaction épidermique au message de la Fed : les gains se sont amplifiés au fil des heures, mais pas assez pour effacer les pertes de la veille.



Le Dow Jones reprend +1% à 38.520 (grâce à Merck +4,6%, Coca-Cola et Caterpillar +2,5%), le S&P500 +1,25% à 4.906, et le Nasdaq Composite +1,3% à 15.361 (dans le sillage d'Oracle +3,4%, Amazon +2,6%, Sirius +2,5%, AMD +1,7%, Microsoft +1,6%).



Si la journée a été ponctuée par de nombreuses statistiques -plutôt bien accueillies-, le point d'orgue de la séance, c'était les résultats d'Apple, Amazon et Meta Platforms après clôture.



La bonne surprise provient d'Amazon dont les résultats sont salués par un bond du titre de +8% en 'after hour'. Son chiffre d'affaires au 4ème trimestre a progressé de 14% à 170Mds$ (au-delà d'un consensus de 166,2Mds$) et son BPA s'est établi à 1$, soit 25% de mieux que prévu par les analystes.



Mais le vrai clou de la soirée, c'est le feu d'artifice qui a suivi la publication de Meta, avec une envolée de son action de +15% sur l'annonce d'une hausse de +24,7% du CA à 40,1Mds$ et un BPA triplé à 5,33$ (contre 4,96$ attendu).



Pour Apple, la baisse des ventes en Chine (même si elles se sont redressées fin 2023) a un peu éclipsé de beaux bénéfices : le titre a perdu -2% après clôture malgré la croissance de plus de 6% des ventes d'iPhones (à 69,7Mds$) et un BPA de 2,18$ (contre 2,10$ attendu).



La hausse de Meta et d'Amazon a propulsé le Nasdaq-100 au-delà des 17.500 (+1%) en échanges électroniques. A noter également le recul de -5% de Qualcomm (-10% en cumulé en une semaine), une des vedettes de début 2024.



Wall Street avait accusé le coup après que la Fed a mis en avant mercredi soir sa volonté de temporiser et de ne pas précipiter les baisses de taux. Il ne reste que 35% de traders pour anticiper une baisse de taux en mars selon FedWatch, alors qu'ils étaient 73% il y a un mois.



La journée a été assez dense sur le front des statistiques : la productivité non-agricole a augmenté de 3,2% en rythme annualisé aux Etats-Unis au 4ème trimestre 2023, et les coûts unitaires salariaux non-agricoles se sont accrus de 0,5%.



Le secteur manufacturier des Etats-Unis a vu son activité repartir à la hausse en janvier, à en croire S&P Global dont l'indice PMI du secteur ressort à 50,7 en définitive pour le mois écoulé, contre 50,3 en estimation flash et après 47,9 pour décembre.



Enfin, le Département du Travail a annoncé 224.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine dernière, un chiffre en hausse de 9.000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente.





