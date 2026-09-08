Wall Street freinée par les hauts prix de l'énergie à l'ouverture

Des opérateurs à la Bourse de New York le 24 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
La Bourse de New York a ouvert orientée à la baisse mardi, confrontée à la montée des prix de l'énergie avec les tensions au Moyen-Orient, qui maintient les taux obligataires à des sommets et pénalise les actions.
Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,76%, l'indice élargi S&P 500 perdait 0,13%, tandis que l'indice Nasdaq grappillait 0,08%.
Nasdaq
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