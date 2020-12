Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : finit stable, le Dow s'en sort grâce à Disney Cercle Finance • 14/12/2020 à 07:47









(CercleFinance.com) - Wall Street s'est graduellement redressé en seconde partie de séance pour en terminer sur une note parfaitement neutre. Très symboliquement, le Dow Jones (+0,16%) accroche symboliquement les 30.000 pour finir la semaine à 30.046 (sur un repli de -0,6%). Le S&P 500 s'effrite de 0,13% à 3.663 après avoir cédé près de -1% et inscrit un plancher à 3.633 (et le 'VIX' qui lui est associé a grimpé de 5,6% vers 23,8, trahissant une dégradation assez surprenante de la 'confiance' des investisseurs). Le Nasdaq Composite cède -0,23% à 12.377, soit -0,7% sur la semaine écoulée... enfin, le Russell-2000 se replie de -0,57% vers 1.911. Les investisseurs ont été partagés entre la satisfaction de voir la FDA donner son 'feu vert anticipé' à la mise sur le marché du vaccin de Pfizer/BioNTech (la campagne de vaccination devrait démarrer d'ici une semaine) et la déception causée par l'absence de progrès pour faire aboutir les négociations sur un plan de relance de 916Mds$ 'd'urgence' en faveur du 'small business'. Mais, petit lot de consolation, un 'lockdown' budgétaire sera évité (le Congrès s'y était engagé il y a trois ans) car le Sénat américain a voté après un minuscule suspense la prolongation du financement de l'Etat fédéral pour une semaine. Et Wall Street garde l'espoir que le plan de soutien de 916Mds$ sera approuvé avant vendredi prochain, en même temps que le budget pour l'exercice 2021. Deux chiffres ont ponctué la séance : selon le Département du Travail, les prix à la production ont augmenté en novembre de seulement 0,1% en brut comme hors alimentation, énergie et négoce, alors que les économistes tablaient sur +0,2%. Sur 12 mois, le PPI a progressé de 0,8% le mois dernier (après +0,5% en octobre). Hors éléments volatils, le taux en rythme annuel est passé de +0,8% à +0,9% d'un mois sur l'autre. L'indice de confiance des consommateurs du Michigan, attendu en recul modéré sur le mois de décembre (vers 76), constitue la bonne surprise du jour avec une hausse de près de +5 points vers 81,4. Les ménages auraient pourtant pu s'alarmer de la sévère troisième vague épidémique outre-Atlantique, avec une hausse régulière des 'cas' de contamination depuis des semaines (qui atteignent +230.000 pour près de 3.300 décès ce jeudi 10 décembre). La hausse du Dow Jones ne reflète pas véritablement d'optimisme de la part des opérateurs : c'est la conséquence mécanique de l'envolée de +13,6% de Walt Disney qui pulvérise un nouveau record absolu, dopé par le succès de ses services de vidéo en streaming en période de 'stay at home' (beaucoup d'Etats se reconfinent), et le groupe se montre très optimiste d'ici 2024. Le Nasdaq a été plombé par Qualcomm avec -7,4%, Expedia -5,7%, Royal Caribbean -5,2% et Carnival -4,5%.

