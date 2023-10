Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: finit sans tendance, malgré nette tension taux information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 08:19









(CercleFinance.com) - Wall Street a clôturé en ordre dispersé, sans tendance, et dans d'étroites limites.



Le Dow Jones a grappillé 0,04%, le S&P 500 a fini stable (-0,01%), l'indice Nasdaq s'effrite de 0,25%.



Les investisseurs sont partagés entre les preuves persistantes de la bonne santé de l'économie américaine et la crainte de voir la FED durcir encore sa politique monétaire le 1er novembre.

Signe que les investisseurs ne se sentent 'pas tranquilles', le 'VIX' a rebondi de +4% vers 17,90.



La tension des taux est de retour, et comme il s'agit d'écarts supérieurs à +10/12Pts, il est peu probable que ce soit seulement imputable aux chiffres 'macro' publiés en cours de séance : entre les grèves qui s'étendent de l'automobile aux casinos et le gonflement de l'endettement Fédéral (avec des émissions de T-Bonds qui se placent plus difficilement), il y a de quoi perdre de sa sérénité.



Le rendement des Treasuries américains à dix ans se tend fortement, de 11Pts à 4,8200% (on a même vu 4,858% au plus haut).



La 'stat' la plus attendue' ce mardi concernait les ventes de détail : elles ont encore augmenté de 0,7% en septembre aux Etats-Unis après 0,9% en août, surpassant largement les attentes des analystes (+0,2%)... mais la composante 'coût des carburants' avait été un peu sous-estimée.



Hors automobiles et carburants, les ventes de détail ont progressé de 0,6%, témoignant de la bonne santé de la consommation, qui reste le principal moteur de l'économie américaine.



La production industrielle US a augmenté de 0,3% en septembre alors qu'elle était anticipée en progression de 0,1% (après une hausse de 0,3% en août, hausse révisée de 0,4%).



Le 'TUCI' (taux d'utilisation des capacités industrielles) remonte de 79,5% en août à 79,7% en septembre.

Autant de signes de résilience qui ne vont pas dans le sens d'un 'pivot' imminent de la FED, un ultime tour de vis le 1er novembre reste donc possible, même si plusieurs membres de la FED jugent qu'il n'est pas nécessaire d'en faire plus.





