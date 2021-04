Wall Street finit sans direction claire après les résultats de banques

La facade de la Bourse de New York à Wall Street, le 23 mars 2021 ( AFP / Angela Weiss )

La Bourse de New York a terminé mercredi en ordre dispersé, soutenue par les bons résultats trimestriels de plusieurs grandes banques américaines mais lésée par la mauvaise séance des valeurs technologiques.

Le Dow Jones a pris 0,16% à 33.730,89 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,99% à 13.857,84 points et que l'indice élargi S&P 500, qui a fait les montagnes russes, a finalement cédé 0,41% à 4.124,66 points.

"JPMorgan Chase, Goldman Sachs et même Wells Fargo ont fait mieux que prévu, mais une grande partie de ces bons résultats avaient été intégrés par le marché, le secteur bancaire étant celui qui a le plus progressé depuis le début de l'année" à Wall Street, observe Art Hogan de National Holdings.

Les profits de ces trois banques se sont envolés entre janvier et mars grâce à la réduction de leurs réserves dans un contexte d'amélioration de l'économie américaine et grâce à la bonne santé des marchés financiers.

Les actions de Goldman Sachs (+2,34%) et Wells Fargo (+5,53%) ont grimpé, tandis que celle de JP Morgan (-1,87%) a baissé.

Citigroup et Bank of America feront part de leurs résultats jeudi, Morgan Stanley se pliera à cet exercice vendredi.

Les acteurs du marché ont également suivi les déclarations du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, qui s'exprimait par visioconférence lors d'un événement organisé par l'Economic club de Washington.

M. Powell a jugé "très improbable" que l'institution relève avant 2022 ses taux directeurs, actuellement compris dans une fourchette entre 0% et 0,25%.

"Cela correspond à ce qu'il a déjà dit à de nombreuses reprises et cela a permis de calmer le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor n'ayant quasiment pas bougé", a souligné M. Hogan.

La Fed a également publié mercredi son Livre beige, une étude réalisée auprès des entreprises du pays interrogées entre fin février et début avril, où elle fait état d'un redémarrage du tourisme et des loisirs aux Etats-Unis.

"Il n'y avait rien de renversant" dans ce rapport, note Peter Cardillo de Spartan Capital Securities, "mais il laisse envisager une croissance soutenue et une reprise de la consommation."

Les géants de la tech ont en revanche connu une séance difficile, ce qui a lourdement pesé sur le Nasdaq: Apple, Facebook et Amazon ont chacun reculé d'environ 2%.

La séance a aussi été marquée par l'entrée au Nasdaq de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase, dont l'action a terminé à 328,28 dollars après avoir culminé à près de 430 dollars.

C'est bien plus que le prix de référence de 250 dollars, communiqué mardi soir à titre indicatif et cela porte la capitalisation de Coinbase à près de 86 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grosse valorisation jamais accordée à une entreprise américaine entrant en Bourse.

Parmi les valeurs du jour, la biotech Moderna a grimpé de 6,89%. La firme a annoncé mardi que son vaccin était efficace à 90% contre le Covid-19 et à 95% contre les formes graves de la maladie, selon de nouveaux résultats, soit une légère baisse par rapport à un précédent essai clinique.

dho/vmt/els