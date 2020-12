Wall Street : finit quasi stable, Tesla a pesé sur le S&P500

(CercleFinance.com) - Wall Street (quasi stable au final, avec un Dow Jones à +0,12% et un Nasdaq à -0,1%) s'en sort fantastiquement bien en regard des -2,7% de repli des places européennes : c'est une nouvelle illustration de la stratégie des gérants américains qui se servent des actions européennes comme d'une 'machine à cash'.

Certes, ils ne gagnent apparemment pas grand-chose -en termes de performance annuelle- en vendant massivement comme ce lundi matin le DAX30, et moins encore le CAC40, mais ils encaissent une hausse de 11% de l'Euro depuis le 20/12/2019 et cela leur fournit en plus les munitions pour soutenir Wall Street.

Ce fut totalement flagrant dès la mi-séance puisque le Dow Jones (dopé par Goldman Sachs et les financières) gagnait jusqu'à +0,4%, le Nasdaq a bien failli repasser dans le vert.

Au final, si le S&P 500 a perdu 0,39% à 3.695, c'est surtout à cause de Tesla qui a chuté de -6,5% dans un volume de nouveau titanesque de 56 millions de titres, soit 37,5Mds$ (soit le chiffre d'affaires de 10 séances à Paris).

Le Dow Jones a progressé dans le sillage des valeurs bancaires alors que la Fed ré-autorise le rachats de titres (buybacks) et le versement de dividendes : d'où l'envolée de Goldman Sachs +6,1%, Morgan Stanley +5,7%, JP-Morgan +3,8%... mais également de Capital One +4,1%, Bank of America +3,8%, Citigroup +3,7%, Comerica +2,5%, Wells Fargo +1,9%, Regions Financial +1,8%, Bank of NY Mellon +1,5%.

Le Nasdaq a reculé dans le sillage de Tesla, eBay et AMD -2,8%, Xilinx -2,6%, Intel -2,3%, Moderna -1,4%.