Wall Street : finit octobre en force, gain hebdo de 1,5 à 2%

(CercleFinance.com) - Wall Street termine brillamment le terme boursier d'octobre avec un enchainement de deux séances de forte hausse et +2,5% gagnés en 48 heures. Le Dow Jones gagne +1,1% à près de 35.300 et revient à moins de 1% de son record absolu de juillet, le S&P500 prend +0,75% (à plus de 4.471, soit +1% sur le mois écoulé), le Nasdaq reste un peu en retrait avec +0,5% (il gagne +2% cette semaine mais perd symétriquement -1% sur octobre)... le Russell-2000 s'effrite de -0,38% à 2.265. Les actions restent portées par un solide début de saison des résultats trimestriels, avec un carton plein du côté des banques américaines (Goldman Sachs, à son tour, ne déçoit pas ce 15/10... et gagne +3,8%), et par des chiffres de l'inflation moins problématiques que prévu aux Etats-Unis. A ce sujet, les prix à l'importation ressortent un peu moins 'chauds' qu'attendu, avec une progression de +0,4% contre un consensus de 0,5%. Les ventes de détail ont un peu ralenti le rythme de leur progression aux Etats-Unis en septembre selon le Département du Commerce qui a fait état d'une hausse de 0,7% le mois dernier (hors 'auto', les ventes ont grimpé de +0,8% contre +0,5%), ce qui s'avère très supérieur au consensus qui tablait sur un repli de -0,2%. Les ventes d'août ont en outre été revues à la hausse : d'abord annoncées en hausse de 0,7%, elles sont finalement ressorties en progression de 0,9%. L'indice Empire State du secteur manufacturier dans la région de New York est reparti nettement à la baisse en octobre, ressortant à 19,8 pour le mois en cours, contre 34,3 en septembre alors que les analystes tablaient au contraire sur un modeste repli vers 26,5. Côté trimestriels, Goldman Sachs a dévoilé ses résultats au titre du troisième trimestre, une période 'marquée par de bonnes performances opérationnelles et une accélération des investissements dans la croissance de Goldman Sachs', selon son PDG David M. Salomon. La banque a fait ainsi état d'un bénéfice net trimestriel de 5,3 Mds$, en progression de 60% par rapport à la même période un an plus tôt (3,3 Mds$), soit un BPA de 14,93$, contre 8,98$ au troisième trimestre 2020 et 10,18$ anticipé. Le produit net bancaire est ressorti en hausse de 26% à 13,6 Mds$ sur le trimestre (contre 11,68Mds$ attendu). L'autre 'fait marquant' du jour, c'est le nouveau record annuel du WTI à 82,2$, au plus haut depuis le 01/10/2014. A noter une brusque rechute de l'or vers 1.770$ tandis que l'argent (-0,4%) résiste mieux, à 23,4$/Oz. Du côté des valeurs, Amazon fait un bond de +3,3%, ainsi que Centene, Tesla de +3% (la hausse du bitcoin vers 60.000$ a soutenu le titre qui est revenu à 3% de ses sommets, à 843$), Etsy +2,4%, Analog Devices +2,3%. Les bancaires continuent de dominer le classement, bien aidées par la hausse de +5Pts du rendement des T-Bonds : Wells Fargo prend +6,8%, Bank of America +2,9%, Citigroup +2,2%, JP-Morgan +2%... Certaines pétrolières saluent les nouveaux records du WTI avec Halliburton +4,9%, NOV +2,9%, Devon +1,3%, mais ce n'est pas le cas de l'ensemble des titres du secteur avec quelques replis sur EOG -0,9%, Diamondbak -0,5%.

