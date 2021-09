Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : finit médiocrement un 3ème trimestre brillant information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 07:47









(CercleFinance.com) - Séance des '4 sorcières' décevante de bout en bout à Wall Street avec du rouge pour l'ensemble des principaux indices US (sauf le Russell-2000 avec +0,16%) et 10 secteurs d'activité sur 11 en repli. Alors que les scores hebdomadaires étaient tous positifs à l'ouverture, ils ont tous fini dans le rouge. L'indice Dow Jones recule de -0,48% à 34.585 (il aurait pu finir la semaine dans le vert, il s'en est fallu de 0,07%). Le S&P-500 chute de -0,91% à 4.433 (soit -0,6% hebdo) et le Nasdaq Composite recule d'autant à 15.044 (-0,5% hebdo). Mais les investisseurs retiendront que le Nasdaq engrange +8% sur le trimestre boursier, le S&P500 +6,5%... alors que l'E-Stoxx50 grappille 1% et que le CAC40 finit sur une performance 'zéro'. En plus du risque de 'shutdown' brandi par Janet Yellen, Joe Biden est revenu à la charge sur la question de l'alourdissement de la fiscalité des entreprises et des gains boursiers, tandis que la crainte de voir la politique monétaire de la Réserve fédérale se durcir a ressurgi. Les dernières 'stats' US font état de signaux de vigueur inattendue de la consommation, sur fond de tensions inflationnistes persistantes, même si la dynamique des prix s'est infléchie un peu au mois d'août. Aux Etats-Unis, les opérateurs ont pris connaissance de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, qui avait fortement chuté en août (vers 70,3) avec la vague du variant Delta et ressort à 71 en septembre, contre 72 anticipé. Ce chiffre anodin n'explique en rien la tension de +6,5 à +7Pts des T-Bonds au-delà de 1,3700%, c'est-à-dire la MM200 : il pourrait s'agir d'un tournant mais il reste encore à franchir l'ultime résistance des 1,3800%. Dans l'actualité des valeurs, les 'poids lourds' ont subi des dégagements : Apple et Microsoft perdent -1,8%, Alphabet -2%, Facebook -2,5%, ASML -3% et Qualcomm -3,5%.

