Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street finit le mois en ordre dispersé Reuters • 31/08/2020 à 22:45









LA BOURSE DE NEW YORK CLÔTURE EN ORDRE DISPERSÉ (Reuters) - La Bourse de New York a fini lundi en ordre dispersé après une série de records qui ont incité les investisseurs à prendre des bénéfices lors de cette dernière séance d'août. L'indice Dow Jones a cédé 0,78%, soit 223,82 points, à 28.430,05. Le S&P-500, plus large, a perdu 7,7 points, soit 0,22%, à 3.500,31. Le Nasdaq Composite a en revanche progressé de 79,82 points (0,68%) à 11.775,46 points. L'engagement de la Réserve fédérale à tolérer l'inflation et à maintenir de faible taux d'intérêt, les nouvelles positives concernant la recherche d'un vaccin et de traitements contre le COVID-19 et l'appétit des investisseurs pour les technologies de pointe ont permis au S&P 500 et au Nasdaq d'atteindre des niveaux records en août. "C'est un marché dynamique. Les gens affluent vers les entreprises technologiques qui, selon eux, réussiront indépendamment de la pandémie", a commenté Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Independent Advisor Alliance. "Les Etats-Unis viennent de passer les six millions de cas. C'est un rappel supplémentaire que la pandémie est là pour durer (...) De toute évidence, elle a des conséquences pour toutes les entreprises, mais certaines sont plus résistantes que d'autres", a-t-il poursuivi. VALEURS A la baisse, Microsoft (-1,47%), Walmart (-1,03%) et Oracle (-1,14%) souffrent de l'annonce d'une modification de la réglementation chinoise qui pourrait compliquer un rachat des activités nord-américaines de TikTok, auquel ils sont candidats. Dans l'actualité des fusions-acquisitions, la société de biotechnologies Aimmune Therapeutics s'envole de 171,58% après l'annonce de son rachat par le géant suisse de l'alimentation Nestlé. (Sinéad Carew, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.