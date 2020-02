Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street finit la semaine sur un net recul Reuters • 21/02/2020 à 22:47









WALL STREET FINIT EN NETTE BAISSE NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini sur un repli marqué vendredi dans la foulée d'indicateurs économiques américains jugés préoccupants et d'une réactivation des inquiétudes liées à l'épidémie de coronavirus. L'indice Dow Jones a cédé 0,78% (227,57 points) à 28 992,41. Le S&P-500, plus large, a perdu 35,54 points, soit -1,05%, à 3.337,69. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 174,38 points (-1,79%) à 9 576,59 points. La Chine a signalé vendredi un rebond des nouveaux cas de contamination au coronavirus tandis que la Corée du Sud devenait un nouveau point de focalisation des risques, avec 100 nouveaux cas. La contraction de l'activité dans le secteur privé en février au Etats-Unis, dans les services comme dans l'industrie, a également incité des investisseurs à prendre leurs bénéfices. "Tout cela crée une carte imprévisible", explique Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie. "Partant en week-end peu de temps après que les marchés d'actions ont atteint des sommets, on ramasse de l'argent sur la table", ajoute-t-il. Pour la deuxième séance d'affilée, les actions ont décroché dans le sillage des poids lourds des technologies. Microsoft cède 3,16%, Amazon.com lâche 2,65% et Apple perd 2,26%. A contre-courant, Dropbox, le spécialiste du stockage de données en ligne qui a publié jeudi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé son objectif de marge d'exploitation, s'envole de 20%. (Sruthi Shankar; version française Marc Angrand et Henri-Pierre André)

