Wall Street finit en territoire positif ; Visa dans le rouge

Levi Strauss devrait repousser son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 9 à 10 milliards de dollars en 2027 en raison de la hausse du coût de la vie pour les consommateurs occidentaux, a rapporté mardi le Financial Times. Harmit Singh, responsable des finances et de la croissance du groupe, a ajouté que les principaux objectifs seraient très probablement "repoussés de quelques années". En avril, le fabricant de jeans indiquait tabler pour 2024 sur un bpa de 1,17 à 1,27 dollar contre 1,15 à 1,25 dollar auparavant.

Le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale du Japon a approuvé le produit Kisunla (donanemab-azbt) de Eli Lilly, contre la maladie d'Alzheimer symptomatique précoce. Ce médicament s'administre par injection toutes les quatre semaines de 350 mg/20 ml pour perfusion intraveineuse. Le Japon est le deuxième marché majeur sur lequel Kisunla a été approuvé : d'ici 2030, le nombre de patients atteints de démence devrait y dépasser les 5 millions, la maladie d'Alzheimer représentant plus de 67 % des cas.

Boeing a présenté une proposition d'augmentation de salaire de 30% sur 4 ans directement aux travailleurs en grève, selon la presse américaine. Cette proposition constitue une amélioration par rapport à l'augmentation initiale de 25% refusée au début du mois par les membres de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale, mais reste inférieure aux 40% initialement demandés par le syndicat. Boeing a déclaré que les conditions étaient définitives et valables jusqu'à la fin du 27 septembre.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 5,9% en juillet en rythme annuel, en ligne avec les attentes. Il avait avancé de 6,5% en juin.

