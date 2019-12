Wall Street : finit en roue libre une année à +35% sur Nasdaq

(CercleFinance.com) - La tendance demeure très indécise à la mi-séance (19H30), le Dow Jones se montrant un peu plus lourd avec -0,2% (vers 28.400, soit un gain annuel de +21,8%), dans le sillage de Wal Mart (-0,9%) et Boeing (-0,7%).

Le S&P500 s'effrite de -0,1%, c'est peu... mais l'indice a perdu toute chance de battre les +29,8% de l'année 1997, le gain annuel demeure cependant proche de +29%, ce sur quoi personne n'aurait parié en début d'année.

La performance du Nasdaq (qui gagne une poignée de points à 8.950) bien plus époustouflante avec +35%, et que dire de celle du Nasdaq-100 avec +37,5%: cet indice resserré comporte beaucoup de semi-conducteurs, lesquels gagnent collectivement +50% cette année.

Le champion de la hausse 2019 et la locomotive des 3 principaux indices restera Apple (1er contributeur sur le 'S&P'), en légère hausse à 292$ (soit 1.300Mds de 'capi') et qui engrange +85,3% depuis le 1er janvier, au coude à coude avec Applied Materials (+85,6%) devant Micron et JD.Com (+69%), Western Digital (+70%), NXP (+73,5%) et Nvidia (+76%).

Les champions de la hausse demeurent Mercadolibre -qui n'est pas une américaine- avec (+96%) puis KLA (+98,5%) et LAM Research (+114%).

La principale information 'stratégique' émane de Donald Trump qui confirme la signature officielle du 'trade deal' de Phase 1 le 15 janvier prochain.

Le principal chiffre du jour était l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board : il recule légèrement de 126,8 vers 126,5.

Fin d'année laborieuse sur les T-Bonds US qui poursuivent leur repli et leur rendement se tend symétriquement de +3Pts vers 1,917%... à comparer avec un rendement de 2,67% le 30/12/2018 et 2,92% le 2 décembre 2018.

Le 'VIX', la jauge du 'stress' termine l'année en demi-teinte, loin de ses planchers du 20 décembre (12,50), avec une pointe d'aversion au risque puisque l'indice se tend de +1,5% vers 15.00.