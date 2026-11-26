Des courtiers travaillent dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE)

par Caroline Valetkevitch et Ragini Mathur

25 novembre (Reuters) - La Bourse de ‌New York a fini en ordre dispersé mercredi, seul le Dow Jones ayant terminé en hausse, alors que le ​secteur technologique a de nouveau décliné et que les investisseurs ont été en quête de bonnes affaires à la veille d'une journée fériée aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 0,33%, ou 164,25 points, à 50.182,95 points.

Le S&P-500, plus ​large, a perdu 18,31 points, soit 0,25%, à 7.182,78 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 147,73 points (0,62%) à 23.585,80 points.

S'ils se sont ​inscrits en territoire négatif, le S&P-500 et le Nasdaq ⁠ont effacé une partie de leurs pertes initiales, le Nasdaq ayant plongé un temps de plus de ‌4% sous l'effet du repli des valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) et de l'inquiétude provoquée par les nouveaux droits de douane proposés par l'administration du président Donald Trump.

Notant qu'il y ​avait "des vents contraires potentiels", Oliver Pursche, l'un ‌des vice-présidents de Wealthspire Advisors, à Westport dans le Connecticut, a déclaré que ⁠la tendance du jour s'inscrivait en partie dans une volonté d'"acheter moins cher". "Les investisseurs tirent profit de certaines disparités" sur le marché, a-t-il ajouté.

Wall Street a connu des séances mouvementées ce mois-ci, en particulier à cause des préoccupations ⁠autour de Nvidia, poids ‌lourd de l'IA, et de son directeur général Jensen Huang. Le retour en poste du ⁠patron historique du fabricant de semiconducteurs, moins de deux semaines après une démission contrainte, avait provoqué lundi un ‌bond de Nvidia et, dans son sillage, du marché boursier dans son ensemble.

Mais le secteur technologique, ⁠déjà en recul mardi, a de nouveau fini en baisse, de 1%. A ⁠l'inverse, l'immobilier a enregistré l'une ‌des plus fortes hausses du jour parmi les principaux indices du S&P-500.

Nvidia cédé 3,9%, tandis que le secteur des ​semiconducteurs a reculé de 0,7%.

Les volumes d'échanges ont été inférieurs ‌à la moyenne, alors que Wall Street sera fermée jeudi pour Thanksgiving et aura une séance raccourcie vendredi. Sur le plan économique, des ​données publiées mercredi montrent que l'économie américaine a progressé au troisième trimestre à un rythme supérieur aux estimations initiales.

L'inflation aux Etats-Unis a continué d'accélérer en octobre, d'après un rapport distinct sur les dépenses de consommation personnelle, ⁠un élément clé étudié par la Réserve fédérale (Fed).

Les traders sont convaincus que la banque centrale américaine relèvera ses taux lors de sa réunion de politique monétaire de décembre.

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(version française Jean Terzian)