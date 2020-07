Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street finit en nette hausse avec les espoirs sur la reprise Reuters • 06/07/2020 à 22:31









LA BOURSE DE NEW YORK TERMINE EN NETTE HAUSSE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse lundi au sortir d'un week-end prolongé, soutenue par l'annonce d'une croissance inattendue de l'activité dans le secteur des services en juin aux Etats-Unis et sur fond d'optimisme pour la croissance économique en Chine. Ces espoirs sur la reprise économique l'ont emporté sur la dégradation de la situation sanitaire aux Etats-Unis, qui connaissent un regain de contaminations au coronavirus. L'indice Dow Jones a gagné 1,78%, ou 459,67 points, à 26.287,03 points. Le S&P-500, plus large et principale référence des investisseurs, a pris 49,71 points, soit 1,59%, à 3.179,72 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 226,02 points (+2,21%) à 10.433,65 points, un nouveau plus historique. Comme pour l'Europe, le tempo de la séance a été donné par les Bourses chinoises qui ont gagné plus de 5% sur des espoirs de reprise économique. Les investisseurs ont aussi salué la parution de l'indice américain ISM des services qui est ressorti à 57,1 en juin, contre 45,4 le mois précédent et un consensus à 50,1. Autre soutien à la tendance, l'action du géant du e-commerce Amazon a dépassé pour la première fois de son histoire la barre des 3.000 dollars, pour clôturer à 3.057,04 dollars. Tesla a gagné 13,5%, dopé par des relèvements de l'objectif de cours de plusieurs analystes après l'annonce, jeudi, de livraisons plus importantes que prévu de véhicules au deuxième trimestre. De son côté, Uber s'est adjugé 6% après avoir annoncé le rachat de la société de livraisons de repas Postmates pour 2,65 milliards de dollars. (Blandine Hénault)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +5.77% TESLA NASDAQ +13.48% UBER TECH NYSE +6.00%