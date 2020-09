Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street finit en hausse sous l'impulsion d'Amazon, malgré les craintes sanitaires Reuters • 22/09/2020 à 23:02









WALL STREET FINIT EN HAUSSE (Reuters) - La Bourse de New York a fini mardi en hausse de 0,52% sous l'impulsion d'Amazon, malgré le probable retard du nouveau plan de relance américain en discussion au Congrès et l'augmentation du nombre de cas de COVID-19. L'indice Dow Jones a gagné 140,48 points à 27.288,18. Le S&P-500, plus large, a pris 34,51 points, soit 1,05%, à 3.315,57 et le Nasdaq Composite a progressé de 184,84 points (1,71%) à 10.963,64. La séance a notamment été animée par la première des trois auditions du président de la Réserve fédérale prévues cette semaine au Congrès. L'économie américaine a montré des signes d'amélioration depuis que la pandémie de coronavirus l'a plongée dans la récession, mais le chemin à parcourir reste très incertain et la Fed se tient prête à en faire davantage si nécessaire, a déclaré Jerome Powell devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants. Aux risques liés à la pandémie s'ajoute celui de tensions au Congrès américain liées à la nomination d'un juge à la Cour suprême, un facteur qui menace de freiner les nouvelles mesures de relance. "Le marché recherche une certaine stabilité. Une fois de plus, les investisseurs et les traders vont se tourner vers des noms qui ont été indûment malmenés", a déclaré Kenny Polcari, stratège en chef chez SlateStone Wealth LLC à Jupiter, en Floride. Amazon bondit de 5,7% après un changement de recommandation de Bernstein, qui l'a relevée à "surperformance". Microsoft, Apple, Alphabet et Facebook, qui alimentent la hausse des indices depuis le début de la pandémie, gagnent tous plus de 1%, après avoir été les principales victimes des baisses récentes. Tesla perd en revanche 5,6% après les déclarations de son PDG, Elon Musk, sur les difficultés à accélérer la production. (Herbert Lash, version française Jean-Philippe Lefief)

