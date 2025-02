Wall Street finit en hausse ; Palantir en vedette

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé dans le vert en écho aux Bourses européennes. Les craintes de guerre commerciale ont été reléguées à l'arrière plan malgré la réplique chinoise aux hausses des droits de douane décidées par Donald Trump. Si l'entreprise de logiciels d'analyse de données Palantir a bondi de 24% après avoir communiqué des prévisions trimestrielle et annuelle supérieures aux attentes, PepsiCo a reculé sur fond de perspectives moroses. Le Dow Jones s'est adjugé 0,30% à 44556 points et le Nasdaq 1,35% à 19654 points.

Palantir fait son entrée parmi les 50 plus importantes capitalisations mondiales. L'entreprise de logiciels d'analyse de données s'est envolé de 23,99% à 103,83 dollars, affichant un peu plus de 240,67 milliards de dollars de capitalisation. A titre de comparaison, IBM pèse 240,74 milliards de dollars en Bourse. Si Palantir a généré en 2024 un bénéfice net de 462,19 millions de dollars contre 6 milliards de dollars pour "big blue", ses perspectives sont bien meilleures. Pour Bank of America, Palantir est à la tête de la révolution de l'IA sur les marchés commerciaux et de la défense.

Les chiffres économiques du jour

Le rapport JOLTS du Département américain du Travail a fait ressortir 7,156 millions ouvertures de postes en décembre, le consensus étant de 8,01 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 8,156 millions, chiffre révisé de 8,098 millions.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apollo Global Management

Apollo Global Management a publié des profits meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, le gestionnaire d'actifs a généré un bénéfice net de 1,66 milliard de dollars, soit 2,39 dollars par action contre respectivement 3,58 milliards de dollars et 2,44 dollar par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,22 dollars, surpassant nettement le consensus de 1,89 dollar. Les fee related earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, ont progressé de 21,20% à 554 millions de dollars.

Goodyear

Goodyear est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après l'annonce de la finalisation de la cession de son activité de pneus hors route (OTR) au groupe japonais Yokohama Rubber Company avec effet au 3 février 2025, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à quelque 905 millions de dollars. " La vente de l'activité OTR est une étape importante dans la transformation de Goodyear ", a déclaré Mark Stewart, CEO de Goodyear.

Estée Lauder

Au second trimestre de son exercice 2024/2025, les ventes d'Estée Lauder ont diminué de 6% pour atteindre 4 milliards de dollars. La marge brute déclarée et ajustée a augmenté de 310 points de base, pour atteindre 76,1%, malgré la baisse des ventes. Le groupe de cosmétiques américain affiche une perte d'exploitation de 580 millions de dollars contre un bénéfice d'exploitation de 574 millions de dollars. Sur ce trimestre, la marge d'exploitation est tombée à -14,5%, contre +13,4% à la même période de l'exercice précédent.

Merck & Co

Merck & Co est attendu en baisse de plus de 8% en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé qu'il suspendrait les expéditions de son médicament anticancer Gardasil vers la Chine au moins jusqu'au milieu de l'année, du fait d'une faible demande. Les résultats du quatrième trimestre dépassent tout de même les attentes avec un bénéfice par action de 1,72 dollar contre 1,62 dollar attendu, pour un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 15,6 milliards de dollars contre 15,5 milliards attendus. La perspective de bénéfice annuel est de 8,88 dollars à 9,03 dollars, contre 9,03 dollars attendus.

Palantir Technologies

Palantir Technologies est attendue en forte hausse à Wall Street grâce à ses bons résultats et ses perspectives favorables. Au quatrième trimestre, l'entreprise de logiciels d'analyse de données a enregistré un bénéfice net part du groupe en hausse de 10% à 79 millions de dollars, soit 3 cents par action. Il est ressorti à 14 cents par action, dépassant de 4 cents le consensus Bloomberg. Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 45% à 372,52 millions de dollars. Ses revenus ont augmenté de 36% à 827,2 millions de dollars, dépassant les attentes du marché : 775,9 millions de dollars.

PayPal

PayPal recule de 5% dans les échanges d'avant-Bourse. L'entreprise américaine de service de paiement en ligne a pourtant fait état mardi d'un bénéfice annuel supérieur au consensus pour son quatrième trimestre fiscal. Mais la contraction de la marge sur la période atténue cette performance. Le bpa ajusté s'établit à 1,19 dollar, à comparer à un consensus de 1,13 dollar. Le groupe a dégagé des revenus de 8,4 milliards de dollars, également au-dessus des attentes. Sur l'exercice, le bénéfice net atteint 4,15 milliards de dollars, alors que les revenus s'élèvent à 31,8 milliards.

PepsiCo

PepsiCo a déclaré au titre de son quatrième trimestre des profits supérieurs aux attentes avec un BPA ajusté à 1,96 dollar contre 1,94 attendu. Ses revenus totaux s'affichent à 27,8 milliards de dollars, en recul de 0,2% et contre un consensus de 27,9 milliards de consensus. Le géant américain des sodas prévoit désormais, pour l'exercice 2025, une croissance organique des revenus à un chiffre bas, après une progression de 2% en 2024. Le bénéfice ajusté par action 2025 est lui aussi attendu en augmentation à un chiffre bas en 2025, contre +5% de consensus.

Pfizer

Pfizer est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats du quatrième trimestre. Le groupe pharmaceutique américain affiche un bénéfice meilleur que prévu, à 63 cents par action contre 47 cents par action estimés par les analystes, pour un chiffre d'affaires de 17,8 milliards de dollars, en hausse de 21% sur un an. Les ventes de ses produits phares Comirnaty et Seagen sont supérieures aux attentes, à 3,38 milliards de dollars contre 3,10 milliards attendus, et 444 millions de dollars contre 4,40 millions de dollars respectivement.