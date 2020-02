Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street finit en hausse malgré l'épidémie de coronavirus Reuters • 03/02/2020 à 23:02









WALL STREET FINIT EN HAUSSE (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 0,51% lundi, après la publication d'un indicateur rassurant sur l'économie américaine qui relègue au moins temporairement au second plan l'inquiétude liée à l'épidémie de coronavirus. L'indice Dow Jones a gagné 143,78 points à 28.399,81. Le S&P-500, plus large, a pris 23,4 points, soit 0,73%, à 3.248,92. Le Nasdaq Composite a quant à lui progressé de 122,47 points (1,34%) à 9.273,40 points. L'indice ISM manufacturier traduit un retour inattendu à la croissance de l'activité en remontant à 50,9, son plus haut niveau depuis juillet, après 47,8 en décembre. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 48,5 seulement. Cette bonne surprise l'a largement emporté sur l'annonce d'une baisse des dépenses de construction en décembre, la première depuis juin, permettant aux actions américaines de poursuivre leur rebond. "L'accord commercial de 'phase un' entre les Etats-Unis et la Chine a dissipé une partie des nuages noirs qui pesaient sur le secteur", explique ING. "Malheureusement, cette bonne nouvelle pourrait être de courte durée car les inquiétudes liées au coronavirus commencent à assombrir l'horizon." Pour sa première séance après les longs congés du nouvel an lunaire, la Bourse de Shanghai a plongé de 7,72%. Elle n'avait pas connu de tel recul depuis 2015. VALEURS A la clôture, Microsoft gagnait 2,4%. Alphabet, maison mère de Google a progressé de 3,5% avant l'annonce de ses résultats trimestriels pour retomber ensuite. Tesla a bondi de 19,9% alors que Panasonic Corp a annoncé le premier bénéfice trimestriel de l'unité américaine de fabrication de batteries dont le constructeur de véhicules électriques est partenaire. Nike a progressé de 3,1% après un avis favorable des analystes de JPMorgan. (Lewis Krauskopf, version française Jean-Philippe Lefief)

