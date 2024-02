Wall Street finit en hausse, le S&P 500 tout proche des 5.000 points, une première

Le parquet du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York a terminé en nette hausse mercredi, tirée surtout par la technologie, qui a fait grimper le S&P 500 à un nouveau record et à deux doigts des 5.000 points pour la première fois.

L'indice Dow Jones, lui aussi à un nouveau plus haut, a pris 0,40% à 38.677,36 points. Le Nasdaq, à dominante technologique, a avancé de 0,95% à 15.756,64 points et le S&P 500 a gagné 0,82%, à 4.995,06 points, après avoir tutoyé la barre symbolique des 5.000 points.

"Le marché continue son envolée grâce aux résultats d'entreprises", a commenté Peter Cardillo, analyste de Spartan Capital. "Les investisseurs apprécient ce qu'on leur présente, notamment en termes de projections", a-t-il ajouté.

De son côté, le marché obligataire est resté calme, ce qui a favorisé les actions. Le rendement sur les bons du Trésor à dix ans oscillait autour de 4,11%, contre 4,10% la veille vers 21H15 GMT.

Parmi les résultats qui ont donné le sourire aux traders, Ford (+6,03% à 12,80 dollars) a publié mardi, après la clôture, des comptes supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, malgré une perte (526 millions de dollars) liée à des éléments exceptionnels. Le groupe a dévoilé des objectifs ambitieux pour l'année en cours.

Son chiffre d'affaires trimestriel a atteint 46 milliards de dollars, en progression de 4% sur un an. Ford vise un bénéfice opérationnel compris entre 10 et 12 milliards de dollars sur 2024, soit plus que ne le projetaient les analystes.

La chaîne de fast-food Chipotle Mexican Grill a vu ses titres s'envoler de 7,12% à 2.664 dollars l'action, après des ventes en hausse de 8,4% à nombre d'enseignes comparable, plus qu'attendu, totalisant un chiffre d'affaires de 2,52 milliards de dollars au quatrième trimestre.

D'abord délaissé en matinée malgré de bons résultats trimestriels, le titre d'Uber a terminé stable (+0,28%).

La société de réservation de véhicules avec chauffeur (VTC) et de livraisons de repas a publié un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars (+140%), dont 1 milliard est lié à la réévaluation à la hausse d'investissements en actions.

Uber a réalisé au quatrième trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 9,9 milliards de dollars, en hausse de 15% sur un an, là aussi plus qu'attendu par le marché.

La plateforme de jeux vidéo Roblox a retrouvé des couleurs (+10,25%) après avoir enregistré un record de réservations pour ses services au quatrième trimestre, tandis que le nombre d'utilisateurs quotidien a grimpé de 22% sur un an.

Palantir, spécialisé dans le renseignement et la défense, qui utilise l'intelligence artificielle, a continué sa cavalcade en Bourse (+7,96% à 23,61 dollars).

Le groupe a rapporté un bond de 20% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, davantage que ce qu'escomptait Wall Street.

Dans le rouge, le titre du New York Times a chuté de 7,34%. Le journal a affiché une augmentation de ses abonnés sur le web de 300.000 au cours du trimestre, à 9,7 millions, mais ses recettes publicitaires ont diminué.

La banque régionale américaine NYCB (New York Community Bank), en difficulté boursière depuis plusieurs séances, a fait le yoyo, attirant les spéculateurs.

Le titre s'est effondré de 14% en milieu de séance, après une dégradation de sa note de solvabilité par Moody's mardi soir, avant de se redresser pour terminer en hausse de 7,14% à 4,50 dollars.

"Il y a eu un signal d'alarme du côté des banques régionales", a estimé Peter Cardillo.

Ces incertitudes sur la solidité du secteur se sont répercutées sur d'autres banques régionales comme Valley National Bancorp (-2,33%).

Au rang des indicateurs, le déficit commercial des Etats-Unis est tombé en 2023 à son plus bas niveau depuis 2020. Le solde entre importations et exportations a été réduit de 18,7% en 2023 par rapport à 2022, à 773,4 milliards de dollars.

Parmi les membres de la Fed qui se sont exprimés mercredi, Loretta Mester, présidente de l'antenne de Cleveland, a estimé que "ce serait une erreur de baisser les taux trop tôt ou trop rapidement sans preuve suffisante que l'inflation est sur une trajectoire durable et opportune pour revenir à 2%".

