Wall Street finit en hausse en attendant une salve de résultats d'entreprises

Wall Street, à New York ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a conclu en hausse lundi, adoptant une attitude optimiste avant une salve de résultats d'entreprises cette semaine.

L'indice Dow Jones a avancé de 0,22% à 34.585,35 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a gagné 0,93% à 14.244,95 points. Le S&P 500 a progressé de 0,39% à 4.522,79 points. L'indice élargi est ainsi repassé au-dessus de la barre des 4.500 points pour la deuxième fois depuis plus d'un an après la poussée de jeudi dernier.

"Il n'y a pas vraiment eu de nouvelle du jour pour motiver cette hausse du marché si ce n'est l'optimisme des investisseurs quant au fait que la saison des résultats va être positive", a jugé Peter Cardillo de Spartan Capital, interrogé par l'AFP.

L'analyste a rappelé que vendredi de premiers résultats bancaires "avaient dépassé les prévisions" pour la première banque du pays en terme d'actifs JPMorgan (+2,41% à la clôture lundi) et Wells Fargo (+2,71%) notamment.

"Mardi on aura Bank of America, Charles Schwab, Morgan Stanley, PNC Bank, Bank of New York. On rentre vraiment dans le vif du sujet", a ajouté M. Cardillo.

Parmi eux, les deux plus importants établissements bancaires, Bank of America et Morgan Stanley ont terminé franchement dans le vert avant leurs annonces de mardi, grimpant respectivement de 1,00% et +0,69%.

Plus tard dans la semaine, ce sont les comptes de Goldman Sachs (+0,31%), Tesla (+3,20%), United Airlines (-0,02%) et Netflix (+1,84%) notamment qui sont attendus.

"Je pense que le marché se réjouit d'un scénario d'atterrissage en douceur" de l'économie américaine, après les bonnes nouvelles de la semaine dernière qui ont montré un ralentissement de l'inflation, a estimé pour sa part Ed Yardeni de Yardeni Research sur la chaîne économique CNBC.

Lundi, les indices avaient commencé la séance de façon indécise avec la publication d'un indice d'activité manufacturière en demi-teinte pour la région de New York (Empire State). L'activité est restée en très légère croissance en juillet, mieux que prévu, mais en net recul par rapport à la cadence de juin.

"L'affaiblissement des projets d'investissements est décevant mais pas forcément décisif", a commenté Kieran Clancy, économiste de Pantheon Macroeconomics.

Parmi les indicateurs importants qui seront guettés par les investisseurs cette semaine, les ventes au détail en juin aux Etats-Unis devraient donner mardi (à 12H30 GMT) une indication cruciale de la santé du consommateur, qui est le moteur de la croissance américaine.

Les analystes misent sur des ventes au détail en hausse de 0,5% en juin contre +0,3% en mai, selon Briefing.com.

Pour Peter Cardillo, "si les ventes au détail ressortent plus faibles que prévu, je pense que les chances vont augmenter que la Réserve fédérale (Fed) passe son tour pour une hausse des taux en juillet et revisite la situation en septembre".

Mais pour l'instant les acteurs sur le marché demeurent quasi-unanimes (à 97%, selon les calculs des produits à terme de CME Group) pour estimer que la Fed va bien relever les taux d'un quart de point de pourcentage les 25 et 26 juillet. Cela devrait porter les taux au jour le jour dans une fourchette de 5,25% à 5,50%.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans se sont un peu détendus à 3,80% contre 3,83%.

Ailleurs à la cote, Ford a chuté de presque 6% après avoir annoncé une forte réduction de prix sur l'offre de son pick-up électrique F-150 Lightning au moment où Tesla a indiqué avoir fini la production de son propre pick-up électrique.

General Motors a lâché 3,12% et le constructeur électrique Rivian -3,34%.

Le géant du divertissement Disney a souffert (-3,45%) de la grève des acteurs qui a rendu son tapis rouge désert dimanche pour la présentation de son nouveau film "Le Manoir hanté".

