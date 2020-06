Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street finit en hausse de 0,4% Reuters • 22/06/2020 à 22:29









WALL STREET FINIT EN HAUSSE (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 0,38% lundi, les investisseurs tablant sur de nouvelles mesures de relance de l'économie alors que l'épidémie due au coronavirus s'aggrave en Amérique du Sud. L'indice Dow Jones a gagné 98,37 points à 25.969,83. Le S&P-500, plus large, a pris 13,5 points, soit 0,44%, à 3.111,24. Le Nasdaq Composite a quant à lui progressé de 79,53 points (0,80%) à 10.025,65 points. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état d'une progression record du nombre d'infections dues au nouveau coronavirus à travers le monde dimanche, avec 183.020 nouvelles contaminations en 24 heures. L'augmentation du bilan quotidien est due en partie à la multiplication des tests, précise-t-elle, tout en jugeant la situation inquiétante en Amérique latine, en particulier au Brésil. Aux Etats-Unis, New York a célébré lundi la levée de nombreuses restrictions, mais une douzaine d'Etats du Sud et du Sud-Ouest ont signalé une augmentation record du nombre de cas. Larry Kudlow, principal conseiller économique de Donald Trump, a toutefois assuré qu'il n'y avait pas de deuxième vague épidémique et a écarté l'hypothèse d'un nouveau confinement. VALEURS Les 11 indices sectoriels du S&P ont fini en hausse et celui des technologies est en tête du peloton. Apple, sanctionné vendredi à Wall Street en raison de nouvelles fermetures de magasins dues de la situation sanitaire, s'échangeait lundi à des niveaux record après l'annonce du lancement de nouveaux produits. (Sinéad Carew, version française Jean-Philippe Lefief)

