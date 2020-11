Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street finit en hausse avec les espoirs d'un nouveau plan de relance Reuters • 19/11/2020 à 22:51









WALL STREET FINIT EN HAUSSE AVEC LES ESPOIRS D'UN NOUVEAU PLAN DE RELANCE (Reuters) - La Bourse de New York a fini jeudi en hausse de 0,15%, les espoirs d'une reprise des discussions sur un nouveau plan de relance de l'économie l'ayant emporté en fin de séance sur les inquiétudes suscitées par la crise sanitaire. L'indice Dow Jones a gagné 44,81 points à 29.483,23. Le S&P-500, plus large, a pris 14,08 points, soit 0,39%, à 3.581,87. Le Nasdaq Composite a quant à lui progressé de 103,11 points (0,87%) à 11.904,71 points. Un peu avant la clôture, Chuck Schumer, président du groupe démocrate au Sénat, a annoncé que son homologue républicain Mitch McConnell avait accepté de reprendre les discussions sur un nouveau plan d'allégement fiscal. "Nous avons déjà assisté à ce scénario, où les investisseurs affluent vers la sécurité de la technologie et de la croissance lorsque l'économie montre des signes de ralentissement, mais tout change maintenant avec l'espoir d'un nouveau plan de relance", a commenté Ryan Detrick, stratège chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord. La montée en flèche du nombre de cas de COVID-19 a toutefois orienté les investisseurs vers des valeurs sûres qui ont fait preuve de leur résistance face à la pandémie. L Brands a bondi de 17,7% après avoir affiché des résultats trimestriels meilleurs que prévu et un bond de 56% des ventes. Tesla, qui en est à trois séances de hausse consécutives, gagne 2,59%, surfant sur la vague de sa prochaine introduction dans le S&P 500, annoncée lundi. (Stephen Culp, version française Jean-Philippe Lefief)

