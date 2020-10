Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street finit en hausse, alors que Trump s'apprête à quitter l'hôpital Reuters • 05/10/2020 à 22:56









WALL STREET FINIT EN HAUSSE (Reuters) - La Bourse de New York a fini lundi en hausse de 1,68%, quelques minutes après que Donald Trump, atteint du COVID-19, ait annoncé sa prochaine sortie de l'hôpital où il a été admis trois jours plus tôt. L'indice Dow Jones a gagné 465,83 points à 28.148,64. Le S&P-500, plus large, a pris 60,16 points, soit 1,80%, à 3.408,6. Le Nasdaq Composite a quant à lui progressé de 257,47 points (2,32%) à 11 332,49 points. Donald Trump, qui dit se sentir "vraiment très bien" a annoncé qu'il quitterait l'hôpital, où il a été admis vendredi, à 22h30 GMT. Les doutes quant à l'ampleur du nouveau plan de relance de l'économie en discussion au Congrès et le ralentissement de la reprise économique ont récemment pesé sur le S&P 500, qui a connu en septembre son mois le plus rude depuis le plongeon du début de l'épidémie. Mark Meadows, chef de cabinet de la Maison Blanche, a jugé lundi qu'un accord était toujours possible. "Le plan de relance est toujours là et des discussions sont toujours en cours (...) Il semble de plus en plus probable que quelque chose sera fait", a commenté Jim Paulsen, stratège en chef des investissements chez Leuthold Group, à Minneapolis. VALEURS Regeneron Pharmaceuticals a bondi de plus de 7% lorsque que le médecin de Donald Trump a annoncé qu'il avait été soigné à l'aide du remdesivir. (Caroline Valetkevitch, version française Jean-Philippe Lefief)

