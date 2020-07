Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street finit en baisse, prises de bénéfices et regain de prudence Reuters • 07/07/2020 à 22:32









LA BOURSE DE NEW YORK FINIT EN BAISSE (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi, rattrapée par des prises de bénéfices après ses gains récents et un regain de prudence face à la dégradation de la situation sanitaire aux Etats-Unis. De plus en plus d'Etats américains font part d'une augmentation record de nouveaux cas, la Floride prévenant même être à court de lits disponibles dans les unités hospitalières de soins intensifs. L'indice Dow Jones a cédé 1,51%, soit 396,85 points, à 25.890,18 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 34,4 points, soit un repli de 1,08%, à 3.145,32 points, après avoir aligné cinq séances consécutives de hausse. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 89,76 points (-0,86%) à 10.343,89 points après avoir signé en séance un nouveau record à 10.518,98 points. "Je vois cela simplement comme une journée où les investisseurs digèrent la belle hausse d'hier et la progression observée la semaine dernière", a commenté Sam Stovall, responsable de la stratégie d'investissement chez CFRA Research à New York. Aux valeurs, Novavax a grimpé de 31,62%, alors que l'administration fédérale américaine a accordé au groupe pharmaceutique un crédit de 1,6 milliard de dollars (1,4 milliard d'euros) dans le cadre du programme de lutte contre le nouveau coronavirus. Walmart s'est adjugé 6,78% après une information de presse selon laquelle le géant de la distribution s'apprête à lancer son programme d'affiliation, un concurrent direct au service Amazon Prime du géant du e-commerce. L'action Amazon a perdu 1,86%. (Caroline Valetkevitch, Blandine Hénault pour la version française)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -1.86% NOVAVAX NASDAQ +31.62% WALMART NYSE +6.81%