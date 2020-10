Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street finit en baisse pénalisée par les résultats Reuters • 27/10/2020 à 21:39









LA BOURSE DE NEW YORK FINIT EN BAISSE (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse de 0,8% mardi, pénalisée par la publication de résultats jugés décevants et par l'impasse politique à Washington où le dossier du plan de soutien à l'économie n'avance pas. L'indice Dow Jones a cédé 222,19 points à 27.463,19. Le S&P-500, plus large, a perdu 10,29 points, soit -0,30%, à 3.390,68. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 72,41 points (0,64%) à 11.431,35 points. Si la Maison blanche s'est dite confiante, mardi, de conclure un accord avec les démocrates sur un plan de soutien à l'économie américaine malmenée par l'épidémie de coronavirus d'ici "les prochaines semaines", ce calendrier met sérieusement en doute l'hypothèse d'un compromis avant les élections du 3 novembre. Aux valeurs, Tiffany a terminé en hausse de 4,93% à 128,88 après la publication d'informations rapportant des discussions étaient en cours sur une diminution du prix que LVMH pourrait payer pour s'en emparer, relançant les espoirs d'un succès de l'OPA. Xilinx a bondi de 8,56% à 124,35 dans la foulée de l'annonce de son rachat par Advanced Micro Devices (-4,07%) pour 35 milliards de dollars. A la baisse, Caterpillar a terminé en repli de -3,24% à 157,91 après avoir fait état d'une chute de 54% de son bénéfice au troisième trimestre. Sur le marché du pétrole, le WTI s'établissait à $39,45 (+2,31%) et le brent à $41,16 (+1,75%). Le dollar évoluait en baisse de -0,09% face à un panier de devises quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro s'établissait à 1,1810 dollar (+0,02%). Sur le marché obligataire, le papier à dix ans [US10YT=RR] a perdu 2,9 points de base pour s'établir à 0,7743%. Son homologue à cinq ans [US10YT=RR], a reculé de -1,7 point de base à 0,3317%. (version française Nicolas Delame)

