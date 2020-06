Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street finit en baisse de 0,8% Reuters • 19/06/2020 à 22:40









WALL STREET FINIT EN BAISSE (Reuters) - La Bourse de New York, qui avait ouvert en hausse, a finalement clôturé en baisse de 0,8% vendredi, l'annonce de la fermeture de plusieurs magasins Apple aux Etats-Unis en raison d'un rebond de l'épidémie due au nouveau coronavirus ayant semé le doute sur la reprise de l'économie. L'indice Dow Jones a cédé 208,64 points à 25.871,46. Le S&P-500, plus large, a perdu 17,32 points, soit -0,56%, à 3 098,02.097,95. Le Nasdaq Composite a en revanche gagné 3,07 points (0,03%) à 9.946,12 points. Apple a annoncé vendredi sa décision de fermer à nouveau provisoirement une dizaine de boutiques en Floride, en Caroline du Nord et du Sud, et en Arizona, en raison d'une hausse des cas de Covid-19. "Tout au long de la semaine, il y a eu de plus en plus de nouvelles concernant un pic de cas de Covid aux Etats-Unis et dans le monde, ce qui fait craindre que l'économie ne se rétablisse pas aussi rapidement que prévu, et la fermeture de magasins Apple en est un bon exemple", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie. VALEURS AMC Entertainment, le plus grand exploitant de salles de cinéma au monde, gagnait 2% à la clôture après l'annonce de la réouverture de 450 sites aux Etats-Unis, le mois prochain. (Stephen Culp, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.