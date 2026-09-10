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Wall Street finit en baisse avec la flambée des prix du pétrole
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 06:44
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Un écran affiche des informations boursières à l'extérieur du siège du Nasdaq

Un écran affiche des informations boursières à l'extérieur du siège du Nasdaq

par Noel Randewich et Tharuniyaa Lakshmi

La Bourse de New ‌York a fini en baisse mercredi, alors que les prix du pétrole ont continué de grimper dans un contexte ​d'hostilités accrues au Moyen-Orient, tandis que les rendements obligataires ont progressé dans l'attente de la publication de données clé sur l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a cédé 0,77% à 52.381,02 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,48% à 7.636,46 points.

Le ​Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,64% à 26.253,34 points.

En raison des préoccupations sur l'approvisionnement mondial en pétrole, avec de récentes attaques mutuelles des ​Etats-Unis et de l'Iran contre des pétroliers, le prix ⁠du baril de Brent a franchi le seuil des 100 dollars - un niveau sensible pour le marché boursier.

Cette ‌hausse des prix du pétrole fait craindre un regain plus large de l'inflation.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, seule l'énergie a terminé dans le vert la séance du jour, avec une ​hausse de 1,1%.

Le rendement des bons du ‌Trésor américain à 10 ans s'est établi à un plus haut niveau depuis novembre ⁠2023 après que le département américain du Trésor a annoncé un programme de rachat de 6 milliards de dollars d'obligations à long terme. Certains analystes s'attendaient à un moment plus important, compris entre 8 milliards et 10 milliards de ⁠dollars.

"Cela laisse les marchés un ‌peu préoccupés, en particulier parce qu'il n'y a pas d'attentes particulières en matière de résultats d'entreprises ⁠d'ici au début de la saison du troisième trimestre", a commenté Rob Haworth, stratégiste senior chez U.S. Bank Wealth ‌Management, à Seattle.

Deux rapports sur l'inflation - prix à la production et prix à la consommation aux ⁠Etats-Unis, attendus jeudi et vendredi - vont être scrutés par les investisseurs en quête d'indices ⁠sur la politique monétaire de ‌la Réserve fédérale (Fed).

Les traders misent à 60% sur la probabilité que la banque centrale américaine procèdera lors de sa réunion ​de septembre, la semaine prochaine, à une hausse des taux ‌d'intérêt.

A noter, côté valeurs, Apple a cédé 0,3% après avoir dévoilé lors d'un événement son premier smartphone pliable, dénommé "Duo", sous la houlette de ​son nouveau directeur général John Ternus.

Meta a bondi de plus de 6%, et permis de limiter la baisse du S&P-500, après avoir lancé un assistant d'intelligence artificielle (IA) capable d'envoyer de manière autonome des emails ou encore d'effectuer ⁠des réservations de voyage. Alphabet a cédé 2,3% à la suite de l'annonce d'un investissement d'au moins 15,1 milliards de dollars dans des infrastructures d'IA en Finlande au cours des deux prochaines années.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones ​et le S&P ..

(version française Jean Terzian)

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