Wall Street finit en baisse avec la flambée des prix du pétrole

par Noel Randewich et Tharuniyaa Lakshmi

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, alors que les prix du pétrole ont continué de grimper dans un contexte d'hostilités accrues au Moyen-Orient, tandis que les rendements obligataires ont progressé dans l'attente de la publication de données clé sur l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,77% à 52.381,02 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,48% à 7.636,46 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,64% à 26.253,34 points.

En raison des préoccupations sur l'approvisionnement mondial en pétrole, avec de récentes attaques mutuelles des Etats-Unis et de l'Iran contre des pétroliers, le prix du baril de Brent a franchi le seuil des 100 dollars - un niveau sensible pour le marché boursier.

Cette hausse des prix du pétrole fait craindre un regain plus large de l'inflation.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, seule l'énergie

.SPNY a terminé dans le vert la séance du jour, avec une hausse de 1,1%.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'est établi à un plus haut niveau depuis novembre 2023 après que le département américain du Trésor a annoncé un programme de rachat de 6 milliards de dollars d'obligations à long terme. Certains analystes s'attendaient à un moment plus important, compris entre 8 milliards et 10 milliards de dollars.

"Cela laisse les marchés un peu préoccupés, en particulier parce qu'il n'y a pas d'attentes particulières en matière de résultats d'entreprises d'ici au début de la saison du troisième trimestre", a commenté Rob Haworth, stratégiste senior chez U.S. Bank Wealth Management, à Seattle.

Deux rapports sur l'inflation - prix à la production et prix à la consommation aux Etats-Unis, attendus jeudi et vendredi - vont être scrutés par les investisseurs en quête d'indices sur la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Les traders misent à 60% sur la probabilité que la banque centrale américaine procèdera lors de sa réunion de septembre, la semaine prochaine, à une hausse des taux d'intérêt.

A noter, côté valeurs, Apple AAPL.O a cédé 0,3% après avoir dévoilé lors d'un événement son premier smartphone pliable, dénommé "Duo", sous la houlette de son nouveau directeur général John Ternus.

Meta META.O a bondi de plus de 6%, et permis de limiter la baisse du S&P-500, après avoir lancé un assistant d'intelligence artificielle (IA) capable d'envoyer de manière autonome des emails ou encore d'effectuer des réservations de voyage.

Alphabet GOOGL.O a cédé 2,3% à la suite de l'annonce d'un investissement d'au moins 15,1 milliards de dollars dans des infrastructures d'IA en Finlande au cours des deux prochaines années.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)