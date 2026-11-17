Wall Street finit dans le rouge, crispée avant les résultats de Nvidia

Un investisseur à la Bourse de New York le 16 novembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, encore prise dans la tourmente qui secoue les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) à l'approche des résultats très attendus de Nvidia, les premiers en l'absence de Jensen Huang.

Le Dow Jones a reculé de 1,64 %, l'indice Nasdaq a perdu 0,74 % et l'indice élargi S&P 500 a cédé 1,02 %.

Le rebond initié en tout début de séance sur certains titres "s'est essoufflé", remarquent les analystes de Briefing.com.

Pour Jose Torres, analyste de la plateforme Interactive Brokers, "le marché est en proie à la panique avant la publication des résultats de Nvidia".

Figure de proue de l'IA, le concepteur de puces électroniques fait l'objet d'une attention particulière à chacune de ses publications financières.

Mais la vigilance est cette fois encore plus vive depuis la démission, jeudi, de l'emblématique patron du groupe, Jensen Huang, après la révélation d'une liaison avec la femme d'affaires chinoise Alice Huang, soupçonnée d'avoir permis à des acteurs chinois de l'IA d'obtenir des puces américaines malgré un embargo.

Nvidia a dégringolé ces dernières semaines de la première à la troisième place des capitalisations boursières et perdu depuis fin octobre plus de 1.000 milliards de dollars. Le titre a encore cédé 0,44 % mardi.

Jensen Huang "étant largement considéré comme +irremplaçable+, l'attention (des investisseurs, ndlr) se concentrera sur la transition à la tête de l'entreprise et sur le calendrier prévu par le conseil d'administration pour la nomination d'un PDG permanent", écrit Adam Turnquist, analyste de LPL Financial.

C'est la directrice financière Colette Kress qui assure pour le moment l'intérim.

M. Huang s'est dit mardi ouvert à un retour à la tête du groupe.

"viabilité des dépenses" en IA

Outre les questions de gouvernance, "toute remarque concernant les nouvelles restrictions américaines sur les exportations de puces d'IA haut de gamme vers la Chine, ainsi que les questions plus générales sur le rythme et la viabilité des dépenses d'infrastructure en IA financées par l'endettement, seront très suivies", assure Fiona Cincotta, analyste de Forex.com.

Les entreprises liées à l'IA ont fondu en Bourse ces dernières semaines, après que la victoire des démocrates aux "midterms" a fait craindre une plus forte régulation de la construction des centres de données aux Etats-Unis.

Les acteurs du marché s'inquiètent aussi d'une rentabilité qui peine à se manifester pour une partie des entreprises du secteur, lourdement endettées.

Le reste du secteur des puces électroniques a évolué en ordre dispersé : Broadcom a pris 2,46 %, tandis que AMD a perdu 0,17 % et Micron 0,92 %.

Après Nvidia, Wall Street enchaînera, sans répit, sur l'introduction en Bourse d'Anthropic, une opération qui pourrait valoriser le créateur de l'agent d'IA Claude jusqu'à 1.400 milliards de dollars.

Le mouvement de vente n'a pas emporté que les titres technologiques. Le bon accueil réservé aux résultats du géant du divertissement Disney en début de séance a ainsi tourné court, l'entreprise lâchant finalement 1,47 %.

Le chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre de son exercice décalé affiche pourtant une progression de 16 %, à 25,9 milliards de dollars, contre 25,2 attendus par les investisseurs.

Le groupe de vêtements et d'équipements sportifs Nike, qui a aussi débuté les échanges dans le vert, a terminé en baisse de 6,30 %. Il a annoncé viser environ 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires supplémentaire en 2031.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain évoluait à 5,10 % vers 21H10 GMT, contre 5,13 % à la clôture la veille.

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