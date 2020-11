Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street finit dans le désordre, retour vers les "techs" Reuters • 11/11/2020 à 22:33









LA BOURSE DE NEW YORK FINIT EN ORDRE DISPERSÉ par Sinéad Carew (Reuters) - La Bourse de New York a fini mercredi en ordre dispersé, le Nasdaq ayant profité, au détriment du Dow Jones, du retour des investisseurs vers les géants de la technologie après le bond des valeurs cycliques au cours des deux séances précédentes à la suite de l'annonce de Pfizer sur son candidat vaccin contre le COVID-19. L'indice Dow Jones a perdu 23,29 points (-0,08%) à 29.397,63. Le S&P-500, plus large, a pris 27,14 points, soit 0,77%, à 3.572,67. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 232,58 points (2,01%) à 11.786,43 points. Cet indice, à forte composante technologique, a souffert lundi et mardi de l'annonce de Pfizer et de son partenaire BioNTech sur l'efficacité de leur candidat vaccin contre le coronavirus, qui a conduit les investisseurs à privilégier les valeurs sensibles à la conjoncture, comme les banques ou les groupes industriels, au détriment des "techs". Ces dernières se sont redressées ce mercredi avec des gains de 3,04% pour Apple, 2,63% pour Microsoft, 3,37% pour Amazon ou encore 2,19% pour Netflix, autant de groupes censés profiter du travail ou des divertissements à domicile avec les confinements de population dus à la crise sanitaire. L'indice de Philadelphie des semi-conducteurs a rebondi de 3,67% au lendemain d'un net recul. Dans l'actualité des résultats, Lyft a pris 1% au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels, à l'occasion de laquelle le grand concurrent d'Uber (-1,64%) a annoncé son intention de lancer un service de livraison de repas. (version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.