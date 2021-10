Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : finit au plus haut avec les GAFAM, baril 82$ information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 22:15









(CercleFinance.com) - Remarquable stabilité dans la hausse de Wall Street qui est passé en 1/2 heure de +0,3 à +0,6% puis qui a conservé l'intégralité de ses gains jusqu'au coup de cloche final : le S&P500 prend +0,75%) et flirte avec les 4.520, le Nasdaq (+0,65%) finit à 15.120 (4ème séance de hausse d'affilée), le Dow Jones (+0,56% à 35.457) remonte à moins de 0,5% de son record absolu. Wall Street se rapproche de ses sommets historiques malgré un baril au zénith et des rendements qui se retendent ce mardi de +5,3Pts vers 1,638% sur le T-Bond 2031. Le '30 ans' qui sert de référence pour les prêts immobiliers fait une embardée de +7,5Pts à 2,092%, niveau proche des 2,177% de début octobre. Les taux longs US grimpent fortement malgré le recul de -1,6% des mises en chantier de logements le mois dernier aux États-Unis, à 1.555.000 en rythme annualisé, un niveau bien inférieur au consensus. Le Département du Commerce a également publié son estimation du nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures: c'est un coup de frein brutal puisque le score mensuel a chuté de 7,7% à 1.589.000 en septembre, manquant là aussi sensiblement l'estimation moyenne des économistes (-3,4%). Alors que le baril avait temporisé en début de journée, le WTI (+1,1%) finit au-dessus des 82,6$ sur le NYMEX. Cet après-midi est également marqué par la 1ère cotation de l'ETF 'Proshares bitcoin strategy ETF' (BITO) qui prenait +2,5% peu après l'ouverture et qui termine à +1,3% vers 41,5$ dans un volume de 18,5 millions de titres. Par ailleurs, plusieurs poids lourds de l'indice Dow Jones ont dévoilé leurs comptes aujourd'hui, dont Johnson & Johnson (+2,3%), Procter & Gamble (-1,2%) et Travelers (+1,6%). Du côté de la technologie, la publication de Netflix, attendue ce soir après la clôture des marchés américains n'a pas déçu et le titre prenait +1,4% en transactions électronique : le groupe engrange un bénéfice de 3,19$ par titre, dépassant de 25% le consensus (2,56$/titre), avec 8,5 millions de nouveau abonnés (comme prévu). Le Nasdaq a été tiré par Vertex +2,6%, NXP +2,4%, Twitter +2%, Comcast +1,9%, Qualcomm +1,8%, Apple +1,5%, Intel et Facebook +1,4%.

