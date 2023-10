Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: finit au +bas (3 sorcières), alerte sur banques information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 23:11









(CercleFinance.com) - Wall Street termine en net repli, et surtout, sur ses plus bas niveaux de la semaine et du mois boursier d'octobre qui s'achevait en ce vendredi des '3 sorcières'.



Le Dow Jones lâche -0,86%, le S&P500 -1,3% (il enfonce sa MM200 en clôture) avec un 'VIX' -qui lui est associé- clôturant vers 21,5, sa pire marque depuis le mois de mars dernier, et nettement au-delà du seuil technique d'alerte des '20'.

Le 'stress' est de retour, et le seul constat un peu rassurant est que Wall Street n'a pas subi de 'sell-off'... mais dans le détail, certains secteurs semblent perdre pied.



Le 'fait du jour', c'est ce nouveau coup de grisou dans le secteur des banques régionales avec justement Regions Financial -12,4%, Comerica -8,5%, Western Alliance -8,3%, Zions Bancorp -7,1%, Fifth Third Bank -6,5%, Keycorp -6,4%, US Bancorp -5,6%, M&T Bank -5%, Citizens Financial -4,5%, PNC Financial -3,3%, Bank of America -2,4%, Wells Fargo -2,2%.

Seul Goldman Sachs surnage avec +0,3%.



Le Nasdaq (-1,5%) s'est replié dans le sillage de Enphase -14,7%, Zscaler et Palo-Alto -4%, Crowdstrike -3,1%, Intuit -2,8%, Adobe -2,7% puis des '7 fantastiques' avec Tesla -3,7%, Amazon -2,5%, Intel -2,1%, Nvidia -1,7%, Alphabet -1,6%, Apple et Microsoft -1,5%.



A noter au sein du S&P500 la chute de -6% d'Oracle (vers 101$) qui abandonne maintenant -22% en 5 semaines et pulvérise le 20/10 le support des 104,5$.



Les indices US ont eux aussi cassé d'importants supports ce 20 octobre, dans un contexte géopolitique parmi les plus délétères depuis le 11 septembre 2001 (selon Jamie FDimon, le PDG de JP-Morgan).

Dernière illustration : l'annonce dans la matinée de l'interception de projectiles lancés depuis le Yémen par un navire de guerre de la marine américaine pourrait provoquer une remontée de l'aversion au risque.



Et c'est encore un weekend de 'tous les dangers' qui se profile: Wall Street n'a pas complètement basculé en mode 'risk-off' mais le moment d'aller cherche plus de sécurité sur les dettes d'état est surement très proche, après un krach rampant de 27 mois et une perte globale de -20%.



Le rendement des Treasuries à 10 ans, qui ne cesse de monter depuis avril, a atteint hier un nouveau pic de 16 ans, à 5,001%, dans un véritable contexte de capitulation, avec d'énormes volumes sur les dérivés de T-Bonds US : une légère détente se dessine en ce vendredi (-7Pts à 4,92%).





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.