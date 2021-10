Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : finalement, l'inflation occulte les résultats information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 17:37









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert sans grande orientation mercredi, les solides résultats de JPMorgan étant occultés par la crainte que la flambée de l'inflation ne pèse sur l'économie. En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,6% à 34.186,1 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,2% à 14.494,8 points. D'un côté, JPMorgan Chase a donné le coup d'envoi du bal des publications trimestrielles en dévoilant des performances bien meilleures que prévu. L'établissement new-yorkais a notamment bénéficié de la libération des réserves de crédit pour quelque 2,1 milliards de dollars, un élément comptable dû à l'amélioration des perspectives économiques. Malgré ces bons chiffres, le titre accusait un repli de l'ordre de 2,3% ce matin. De l'autre côté, des tensions inflationnistes font craindre une accélération du processus de resserrement monétaire amorcé par la Fed. Le Département du Travail a en effet annoncé ce matin que l'indice des prix à la consommation avait augmenté de 0,4% aux Etats-Unis le mois dernier, après une progression de 0,3% en août. Une accélération qui renforce, d'après les économistes de Commerzbank, les risques posés par la remontée de l'inflation. 'S'il est vrai que les prix des locations de voitures et des billets d'avion baissent, le net redressement des prix du logement s'avère bien plus important pour ce qui concerne les perspectives à moyen terme de l'inflation', explique la banque allemande. Côté valeurs, BlackRock grimpe de 4,5% après avoir annoncé un profit trimestriel en hausse de 19%, une performance supérieure aux attentes, à la faveur notamment d'une forte demande pour les investissements axés sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Delta Airlines perd plus de 4% après avoir fait état d'un bénéfice ajusté avant impôt de 216 millions de dollars au titre du troisième trimestre, en recul de 89% par rapport à la même période deux ans plus tôt, en 2019. Apple lâche de plus de 1% alors que plusieurs sources de presse rapportent que le groupe californien envisagerait de réduire sa production d'iPhone 13 en raison des pénuries de semi-conducteurs qui frappent le secteur. opyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.