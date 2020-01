Wall Street : final au champagne pour une année en or massif.

(CercleFinance.com) - Quel final !

Wall Street qui avait ronronné durant les 6 premières heures de la séance a terminé en trombe, avec l'appui d'une progression algorithmique linéaire qui a duré 45 minutes et propulsé tous les indices US a plus haut du jour, à 0,5% de la meilleure clôture annuelle inscrite 48H auparavant.

Longtemps resté ancré dans le rouge (80% de la séance), le Dow Jones pris 0,27% pour terminer à 28.538.

Le S&P 500 engrange +0,3% à 3.230 et score identique pour le Nasdaq, à 8.972... avec le petit regret de ne pas avoir 'accroché' les 9.000Pts pour conclure l'année à un niveau éminemment 'symbolique'.

Mais sur l'ensemble de l'année, la performance du Nasdaq demeure stratosphérique avec plus de 35% de hausse, et que dire de celle du Nasdaq-100 avec +37,5%.

C'est 60% de plus que le Dow Jones avec +22% et +33% de mieux que le S&P500 avec +29%.

Le Nasdaq et le S&P 500 enregistrent leur meilleure année depuis 2013 et le 'S&P' était à 2 doigts vendredi de réaliser sa meilleure année depuis 1997.

Son score, proche de +29%... personne n'aurait parié dessus en début d'année, surtout si l'hypothèse avait été une légère baisse des bénéfices sur les 12 mois à venir.

La performance du Nasdaq s'explique surtout par la performance tonitruante des semi-conducteurs, lesquels gagnent collectivement +50% cette année.

Le champion de la hausse 2019 et la locomotive des 3 principaux indices restera Apple (1er contributeur sur le 'S&P'), en légère hausse à 292$ (soit 1.300Mds de 'capi') et qui engrange +85,5% depuis le 1er janvier, au coude à coude avec Applied Materials (+85,5%) devant Micron et JD.Com (+69%), Western Digital (+70%), NXP (+73,5%) et Nvidia (+76%).

Les champions de la hausse demeurent Mercadolibre -qui n'est pas une américaine- avec (+96%) puis KLA (+98,5%) et LAM Research (+114%).

Ces 'champions de la hausse' étaient déjà leaders à l'entame du mois d'octobre mais ils ont été littéralement galvanisé par la montée en puissance des injections quotidiennes de la FED via des opérations de 'repo' de plus en plus massives et qui viennent d'être portées à 150Mds$/jour depuis ce 1er janvier.

Les injections de la FED ont été décisives car 60% de la performance annuelle des 'technos' a été engrangée au cours de 3 derniers mois (12 semaines de hausse consécutives) de l'année 2019.

La principale information 'stratégique' de la séance de vendredi émanait de Donald Trump qui confirme la signature officielle du 'trade deal' de Phase 1 le 15 janvier prochain... mais cette 'info' était connue dès l'ouverture, ce n'est donc pas l'explication du final au champagne de mardi soir.

Le principal chiffre du jour était l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board : il recule légèrement de 126,8 vers 126,5.

Fin d'année laborieuse sur les T-Bonds US qui poursuivent leur repli et leur rendement se tend symétriquement de +3Pts vers 1,9200%... à comparer avec un rendement de 2,67% le 30/12/2018 et 2,92% le 2 décembre 2018.

Le 'VIX', la jauge du 'stress' termine l'année sur une brusque détente de dernière minute (de dernière heure en fait), de -6% vers 13,80 et de -10% par rapport à la mi-séance (15,40)... là aussi, il semble qu'il y ait eu de 'l'intervention' pour écraser la 'volat', un véritable condensé -ou une synthèse- du dernier trimestre