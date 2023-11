Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: fin stable en amont du sommet Biden/Xi Jinping information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 07:34









(CercleFinance.com) - Wall Street termine sans direction lundi, plutôt sur un biais baissier, mais les écarts sont globalement insignifiants, à l'image du Russell-2000 qui finit à +0,01%.



Si le Dow Jones grappille +0,16% (grâce essentiellement aux +4% de Boeing), le S&P500 recule de -0,08% et le Nasdaq de -0,22% : aucune tendance n'émerge et c'est plutôt une surprise au lendemain de la décision de Moody's d'abaisser sa note de crédit des Etats-Unis à 'Aaa' avec perspective négative (à la prochaine dégradation, la note passerait à 'AA').



Quelle résilience dans un contexte de ralentissement marqué du côté de l'immobilier et de tensions commerciales avec la Chine (avec la 'guerre des puces' et l'enchaînement d'embargos qui vont avec) : les investisseurs espèrent une reprise d'un 'dialogue plus constructif' à l'issue du sommet Xi Jinping/Joe Biden... mais rien n'est moins sûr.



En attendant, le secteur des 'utilities' (-1,2%, lanterne rouge ce soir) poursuit sa descente aux enfers, tandis que les promoteurs immobiliers (-0,8%) restent également délaissés.



Le Nasdaq a consolidé pour la deuxième fois -seulement- depuis le début du mois de novembre dans le sillage d'Illumina -5,7%, eBay -2,8%, Intel et AMD -1,6%, Comcast -1%, Apple -0,9% et Microsoft -0,8%.



Les marchés obligataires ne se sont pas montrés plus inspirés avec des T-Bonds qui se sont dégradés de seulement -0,5 point à 4,6320%, une variation totalement banale et insignifiante, sur fond de volatilité inférieure aux trois séances précédentes.



La décision de Moody's n'est pas le seul souci qui aurait pu préoccuper les détenteurs de dette US : il y a également le risque de 'shutdown' si le plafond des dépenses fédérales n'est pas relevé.



Mais comme c'est un feuilleton annuel qui dure depuis des décennies (l'ère Clinton, avant l'an 2000) et que cela se termine toujours par le vote d'une 'rallonge' de dizaines ou de centaines de milliards de dollars, Wall Street ne s'inquiète guère.



Si le calendrier 'macro' était désert ce lundi, la semaine s'annonce riche en données de première importance, avec notamment les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, mais aussi les ventes de détail et de nouvelles données sur le secteur de l'immobilier.



Ces indicateurs devraient confirmer qu'un ralentissement de l'économie mondiale est bien à l'oeuvre, mais aussi que l'inflation américaine ne reflue que très graduellement.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.