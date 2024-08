Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: fin positive pour une semaine faste information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 07:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé vendredi sur une note positive une semaine faste, marquée par une série de nouvelles encourageantes ayant prouvé la résistance de l'économie américaine et ainsi écarté la menace d'une prochaine récession.



Le Dow Jones, le S&P500 et le Nasdaq Composite ont tous trois grappillé 0,2% ou un peu plus sur la séance de vendredi, à respectivement 40660, 5554 et 17632 points, portant leurs gains sur l'ensemble de la semaine à environ 2,9%, 3,9% et 5,3%.



'Il s'agit d'une semaine unidirectionnelle au cours de laquelle il ne faisait pas bon être pessimiste', résumait ainsi Florian Ielpo, responsable de recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers (LOIM).



Le moral des investisseurs a pu profiter ce vendredi de celui des ménages américains, l'indice de confiance de l'Université du Michigan étant ressorti en hausse plus forte que prévu à 67,8 en août, contre 66,4 en juillet.



Le rapport faisait remarquer une amélioration du moral toute particulière (+6%) du côté des ménages se disant démocrates en raison du remplacement de Joe Biden par Kamala Harris en vue de l'élection présidentielle de novembre.



L'indice 'UMich' a fait passer au second plan des chiffres moins brillants du côté de la construction résidentielle, avec un recul de 6,8% des mises en chantier de logements en juillet, tandis que les permis de construire ont diminué de 4%.



S'agissant des valeurs, les géants de la 'tech' sont revenus en grâce, comme Alphabet (+1%) sur des spéculations entourant un éventuel démantèlement, ou Nvidia (+1,4%) à moins de deux semaines de la publication de ses résultats trimestriels.



L'action H&R Block s'est envolée de 12,1%, au lendemain de l'annonce par le cabinet de services fiscaux d'une augmentation de son dividende et de rachats d'actions, à l'occasion de la publication de résultats annuels de bonne facture.



En revanche, Applied Materials (-1,9%) a été délaissé au lendemain de sa publication trimestrielle, et de même que Pfizer (-1,4%) sur fond de données de phase 3 mitigées pour son candidat vaccin à ARNm contre la grippe et la Covid-19.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.