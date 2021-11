Wall-Street : fin en douceur d'1 série haussière historique?

(CercleFinance.com) - Fin d'un série historique de 8 records de clôture consécutifs pour le S&P500 (-0,35%) et le Nasdaq (-0,6%), pas de 18ème séance de hausse sur 20 pour le 'S&P' qui en reste à 17 sur 19, ce qui reste un 'tunnel haussier' historique.

Le Dow Jones s'effrite de -0,3%, le Russell-2000 -0,6%: aucun de ces replis ne remet en cause la tendance haussière... mais la marge de sécurité devient extrêmement mince va la verticalité des canaux haussiers.

Et que des des indicateurs techniques de surachat qui sont littéralement en incandescence depuis 2 semaines .

Mais chaque séance de hausse supplémentaire repousse les limites du connu en la matière, ce qui n'impressionne plus personne : on se fait à tout, et surtout à l'idée que l'excès, 'c'est la nouvelle normalité'.

Attention toutefois à la progression du 'VIX' depuis 48H et qui prend 3% de plus à 19,00.

Des investisseurs prennent peut-être des précautions à la veille de la publication du 'CPI' (inflation).

Cette séance de mardi avait valeur de hors d'oeuvre avec le 'PPI' : selon le Département du Travail, les prix à la production aux Etats-Unis ont augmenté de 0,6% en octobre par rapport au mois précédent, progression globalement conforme au consensus, dont une hausse de 0,4% hors alimentation, énergie et négoce.

Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs reste stable en octobre à 8,6% en données brutes et progresse de +0,3% à 6,2% en 'core rate' (hors alimentation, énergie et négoce).

Les commentateurs évoquaient cependant des chiffres 'conformes aux attentes' et il en résultait une spectaculaire baisse des taux longs US avec -7Pts sur les T-Bonds vers 1,425%, le palier des 1,4600% (plancher du 3/10 et 5/11) étant de nouveau enfoncé, le rendement du jour est le plus bas depuis le 23 septembre.

Cette forte détente des taux (le '30 ans' repasse sous 1,8%) a dopé les promoteurs et constructeurs de maisons comme Dr Horton +5,2%, Pulte Group +3,3%, Lennar +3,1%...

Il y a vait quelques trimestriels après la clôture : Coinbase chutait de -10 à -11% vers 22H15 alors que le chiffre d'affaire n'atteint que 1,31Mds$ contre 1,57Mns$ attendu, avec 7,1 millions d'usagers.

Il y a pire, Poshmark (un équivalent d'eBay pour les articles de mode et objets de maison) plongeait de -27% sur l'annonce d'une perte de 0,09$/titre et surtout un chiffre d'affaire qui rate nettement la cible.

Le Nasdaq a été plombé par Tesla -12%, Paypal -10,5%, Moderna -3,2%, Davita -2,4%, Peloton -2,2% (cours divisé par 4 en 5 mois), Illumina -1,7%...