Wall Street : fin de trimestre carrément gâchée -5% mensuel

(CercleFinance.com) - -Ce n'est vraiment pas le scénario classique attendu pour une fin de trimestre quia vu les indices US pulvériser records sur records du 1er juillet au 7 septembre.

Les 3 dernières semaines ont été laborieuses, une bonne partie des gains ont été reperdus, le repli mensuel atteint -5% (pour le 'S&P' et le Nasdaq), ce qui constituait depuis le 1er janvier un retracement maximum... et un motif suffisant pour orchestrer une vague de rachats à bon compte.

Mais rien de tel de n'est produit, et à part le S&P500, les indices US ne sauvent même l'honneur en clôturant le trimestre sur une hausse, fusse t'elle symbolique... alors que c'était largement possible, en ne reprenant que 0,35% pour le Dow Jones et en perdant rien pour le Nasdaq.

Mais le Dow Jones dévisse littéralement de -1,6% vers 33.843 (au plus bas depuis le 23 juin, il perd donc près de -2%) et le Nasdaq lâche -0,45% à 14.448... et ne parvient pas finir le trimestre dans le vert puisqu'il aurait dû clôturer au-dessus de 14.504.

Le S&P500 chute de -1,25% à 4.307, ce qui efface ses derniers gains du trimestre, il n'en subsiste plus que 0,18%, 'ça ne paye pas les frais'.

Les chiffres du jour sont passés inaperçus: la troisième estimation du PIB américain de 2ème trimestre ressort à 6,7%, très légèrement au-dessus des 2 précédentes estimations de +6,6%.

Les chiffres hebdomadaire du chômage aux Etats-Unis sont un peu décevants (+11.000 à 362.000), le nombre de chômeurs de longue durée encore inscrits s'élève 2.802Mns contre 2.820Mns.

Les T-Bonds US bénéficient d'un arbitrage motivé par le 'ris-off' et se détendent de -3Pts à 1,500%.

Wall Street n'a manifesté aucun soulagement alors que le Congrès approuve le relèvement du plafond de la dette : le psychodrame annuel du 'shutdown' se termine donc par l'habituelle fuite avant dans le déficit budgétaire financé par la planche à billet.

Côté valeurs, c'est un raz de marée de replis, notamment dans le secteur du 'retail' (les 'marques') avec Gap -8%, Newell Brands -7,4%, Hanesbrands -7,3%, Bed Bath & Beyond -6,5%, TJX -5,6%, Ross Stores -5,3%, Dollar Tree (-4,8%... après +16,5% la veille).

Quelques vedettes du Nasdaq surnagent au sein du Nasdaq-100 avec Splunk +5,3%, Netease +4,3%, Paychex +4,3%.