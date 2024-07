Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: fin de semaine sur une pluie de records information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé la semaine en boulet de canon, après une séance fériée, les indices US continuant d'aligner les records absolus : le Nasdaq-100 a bondi de +1,02% à 20.392, le Nasdaq Composite de +0,9% à 18.353 (24ème record annuel) et le S&P500 (+0,54%) a aligné son 34ème record annuel à 5.567 (après avoir touché 5.570). Le Dow Jones est resté en retrait avec +0,17% à 39.376, la barre des 40.000 ayant été testée à 21h50.



Le Nasdaq a de nouveau fait la différence grâce aux 'technos' et aux 'titans' comme Meta +5,9%, Sirius +5,1%, AMD +4,9%, puis Alphabet +2,45%, Apple +2,2% et Microsoft +1,5%.



Les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, très attendus, se sont imposés une fois de plus comme un 'non-événement'... mais le marché était dans l'esprit 'pas de nouvelle, bonne nouvelle'.



En effet, les chiffres sont ressortis conformes aux anticipations : selon le Département du Travail, l'économie américaine a généré 206.000 emplois non agricoles au mois de juin, un niveau conformément au consensus.



Le taux de chômage s'est accru de 0,1 point à 4,1%, là où les économistes l'anticipaient stable, tandis que le taux de participation à la force de travail s'est établi à 62,6%, et que le revenu horaire moyen a augmenté à un rythme annuel de 3,9%.



Par ailleurs, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été fortement révisées à la baisse, de 165.000 à 108.000 pour avril et de 272.000 à 218.000 pour mai, soit un solde de révision total de -111.000.



Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds US à 10 ans se sont détendus de -5,5 points de base vers 4,29%, tandis que le '30 ans' est resté quasi inchangé, à 4,505% contre 4,52%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.