Wall Street: fin de semaine sur une note positive

(CercleFinance.com) - Wall Street a regagné du terrain vendredi, à la faveur de rachats à bon compte sur les valeurs technologiques et de propos rassurants de Jerome Powell : le Dow Jones a avancé de 1,5% à 32197 points, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 3,8% à 11805 points.



Certains traders ont attribué le vif redressement des marchés d'actions américains aux commentaires tenus par le patron de la Fed lors d'une interview accordée à la station de radio américaine Marketplace.



'La banque centrale s'en tiendrait toujours à des relèvements de taux de 50 points de base à l'issue de ses deux prochaines réunions et 'n'envisagerait pas activement' une hausse de 75 points de base à ce stade', résumait Argus Research.



Jerome Powell a ainsi atténué les craintes suscitées par les derniers chiffres de l'inflation américaine, qui ont montré que la hausse des prix ralentissait moins vite que prévu, mettant un peu plus la pression sur les épaules de la Fed pour agir promptement.



La cote a également été portée par le rebond des valeurs technologiques, qui ont profité d'un mouvement de chasse aux bonnes affaires après un début d'année calamiteux sur fond de menace de renchérissement des coûts d'emprunt.



D'ailleurs, Wedbush Securities a recommandé aux investisseurs de privilégier deux valeurs sûres du secteur, à savoir Microsoft (+2,3%) et Apple (+3,2%), mais aussi de se porter sur des acteurs de la cybersécurité tels que Palo Alto (+2,6%).



Twitter a par contre décroché de 9,7% après l'annonce par Elon Musk de sa suspension du rachat de la plateforme de microblogging, avant de réaffirmer un peu plus tard qu'il était toujours déterminé à en faire l'acquisition.



Motorola a bondi de 6,8%, au lendemain de la publication par l'équipementier télécoms de ses résultats au titre des trois premiers mois de 2022, avec certes des bénéfices en retrait, mais aussi un carnet de commandes record.





